В школах Венгрии увеличили зимние каникулы в целях экономии
В целях экономии в школах Венгрии продлят зимние каникулы, они продлятся с 22 декабря до 8 января, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«Правительство на вчерашнем заседании приняло решение продлить зимние каникулы. Так мы сможем сэкономить энергию. Зимние каникулы в школах продлятся с 22 декабря по 8 января. В эти же даты будут объявлены каникулы у правительственных учреждений, это позволит государству сэкономить», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Уточняется, что срок зимних каникул будет увеличен за счет осенних, которые продлятся в стране всего три дня.
Ранее правительство Венгрии поручило всем государственным учреждениям уменьшить потребление газа на 25% и поддерживать температуру в помещениях не выше 18 градусов. Исключение сделано только для больниц и социальных учреждений. Кроме того, было принято решение оставить цен на ряд продуктов питания и бензин неизменными до конца года, а замороженную процентную ставку — до 30 июня 2023 г.
Такое решение было принято на фоне повышения цен на газ в Европе. Снижение уровня отопления в зданиях является одним из шагов, которые направлены на добровольное сокращение потребления газа в странах ЕС в рамках предложенного Еврокомиссией плана по преодолению энергетического кризиса.
В середине июля правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в энергетике из-за роста цен на энергоносители, который был вызван санкциями в отношении России в связи с началом специальной военной операцией на Украине. Тогда Гуйяш сообщил, что газа в Европе может не хватить на отопительный сезон. Правительство Венгрии также ввело запрет на экспорт энергоносителей и дров.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса