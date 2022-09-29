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Общество

В школах Венгрии увеличили зимние каникулы в целях экономии

Ведомости

В целях экономии в школах Венгрии продлят зимние каникулы, они продлятся с 22 декабря до 8 января, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Правительство на вчерашнем заседании приняло решение продлить зимние каникулы. Так мы сможем сэкономить энергию. Зимние каникулы в школах продлятся с 22 декабря по 8 января. В эти же даты будут объявлены каникулы у правительственных учреждений, это позволит государству сэкономить», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Уточняется, что срок зимних каникул будет увеличен за счет осенних, которые продлятся в стране всего три дня. 

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Ранее правительство Венгрии поручило всем государственным учреждениям уменьшить потребление газа на 25% и поддерживать температуру в помещениях не выше 18 градусов. Исключение сделано только для больниц и социальных учреждений. Кроме того, было принято решение оставить цен на ряд продуктов питания и бензин неизменными до конца года, а замороженную процентную ставку — до 30 июня 2023 г.

Такое решение было принято на фоне повышения цен на газ в Европе. Снижение уровня отопления в зданиях является одним из шагов, которые направлены на добровольное сокращение потребления газа в странах ЕС в рамках предложенного Еврокомиссией плана по преодолению энергетического кризиса. 

В середине июля правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в энергетике из-за роста цен на энергоносители, который был вызван санкциями в отношении России в связи с началом специальной военной операцией на Украине. Тогда Гуйяш сообщил, что газа в Европе может не хватить на отопительный сезон. Правительство Венгрии также ввело запрет на экспорт энергоносителей и дров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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