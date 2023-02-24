Газета
Экономика

США повысят пошлины на ввоз металлов, минералов и химпродукции из РФ

Ведомости

Президент США Джо Байден подпишет указ о повышении пошлины на ввоз российских металлов, минералов и химической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент подпишет указ о повышении тарифов на некоторые российские товары, импортируемые в Соединенные Штаты <...> Сегодняшние действия приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму примерно $2,8 млрд для России», – говорится в сообщении.

6 февраля агентство Bloomberg сообщило о введении властями Соединенных Штатов пошлины на российский алюминий в размере 200%. Тогда же источник агентства сообщил, что американские власти нацелены на металл из России, т.к. Москва якобы «сбрасывает» алюминий на рынок США и наносит ущерб американским компаниям.

16 декабря 2022 г. Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций в отношении РФ, где также был введен запрет на новые инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность за исключением «определенного критического сырья». В список вероятных исключений попали титан, алюминий, никель, железная руда, медь и палладий.

Ранее по теме: ЕС запретил инвестиции в российские шахты и рудники

В конце июня 2022 г. Байден также объявил о повышении пошлин на некоторые товары из России на 35%. Тогда в пресс-службе Белого дома уточнили, что это связано с приостановкой «нормальных торговых отношений» с Россией, а также отметили, что увеличения пошлин на товары, импорт которых в США не запрещен, отвечает «внешнеполитическим интересам США».

Ранее по теме: Путин: у России есть все необходимое для суверенного развития страны

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных