США повысят пошлины на ввоз металлов, минералов и химпродукции из РФ
Президент США Джо Байден подпишет указ о повышении пошлины на ввоз российских металлов, минералов и химической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Президент подпишет указ о повышении тарифов на некоторые российские товары, импортируемые в Соединенные Штаты <...> Сегодняшние действия приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму примерно $2,8 млрд для России», – говорится в сообщении.
6 февраля агентство Bloomberg сообщило о введении властями Соединенных Штатов пошлины на российский алюминий в размере 200%. Тогда же источник агентства сообщил, что американские власти нацелены на металл из России, т.к. Москва якобы «сбрасывает» алюминий на рынок США и наносит ущерб американским компаниям.
16 декабря 2022 г. Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций в отношении РФ, где также был введен запрет на новые инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность за исключением «определенного критического сырья». В список вероятных исключений попали титан, алюминий, никель, железная руда, медь и палладий.
В конце июня 2022 г. Байден также объявил о повышении пошлин на некоторые товары из России на 35%. Тогда в пресс-службе Белого дома уточнили, что это связано с приостановкой «нормальных торговых отношений» с Россией, а также отметили, что увеличения пошлин на товары, импорт которых в США не запрещен, отвечает «внешнеполитическим интересам США».