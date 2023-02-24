США повысят пошлины на ввоз металлов, минералов и химпродукции из РФ

В конце июня 2022 г. Байден также объявил о повышении пошлин на некоторые товары из России на 35%. Тогда в пресс-службе Белого дома уточнили, что это связано с приостановкой «нормальных торговых отношений» с Россией, а также отметили, что увеличения пошлин на товары, импорт которых в США не запрещен, отвечает «внешнеполитическим интересам США».