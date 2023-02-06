Bloomberg: США на этой неделе могут ввести пошлину на российский алюминий в 200%
США введут пошлины на российский алюминий в размере 200% в преддверии годовщины начала спецоперации на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Этот шаг рассматривался в течение нескольких месяцев, отмечают источники агентства. Они добавили, что США также нацелены на российский металл, потому что Москва «сбрасывает» алюминий на американский рынок и якобы наносит ущерб американским компаниям.
«Президент Джо Байден еще не дал официального согласия на эти действия, и в администрации высказывались опасения по поводу сопутствующего ущерба для отраслей промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную», – уточняет агентство.
Эксперты считают, что такие высокие тарифы фактически положили бы конец импорту металла в США из России, второго по величине производителя металла в мире. В то время как импорт из России традиционно составлял 10% от общего объема импорта алюминия в США, согласно данным по торговле США, этот объем снизился до чуть более 3%.
Дискуссии, проводившиеся в последние месяцы участниками отрасли, были сосредоточены вокруг того, куда пойдет российский металл, если его внезапно вытеснят с рынка США, а также Европы. «Одним из таких пунктов назначения может быть Китай, где есть опасения, что российский металл может быть перевезен через эту страну и другие страны», – заключили источники.
Совет Евросоюза 16 декабря 2022 г. утвердил девятый пакет санкций в отношении России, где прописывается запрет на новые инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность за исключением «определенного критического сырья». Среди возможных исключений упомянуты железная руда, титан, медь, алюминий, никель и палладий. Подробности санкций опубликованы в официальном журнале ЕС.
Компетентные органы ЕС могут разрешать услуги в отношении импорта этого сырья «на таких условиях, которые они сочтут необходимыми для обеспечения критического энергоснабжения».