Газета
Экономика

Bloomberg: США на этой неделе могут ввести пошлину на российский алюминий в 200%

Ведомости

США введут пошлины на российский алюминий в размере 200% в преддверии годовщины начала спецоперации на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Этот шаг рассматривался в течение нескольких месяцев, отмечают источники агентства. Они добавили, что США также нацелены на российский металл, потому что Москва «сбрасывает» алюминий на американский рынок и якобы наносит ущерб американским компаниям.

«Президент Джо Байден еще не дал официального согласия на эти действия, и в администрации высказывались опасения по поводу сопутствующего ущерба для отраслей промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную», – уточняет агентство.

Эксперты считают, что такие высокие тарифы фактически положили бы конец импорту металла в США из России, второго по величине производителя металла в мире. В то время как импорт из России традиционно составлял 10% от общего объема импорта алюминия в США, согласно данным по торговле США, этот объем снизился до чуть более 3%.

Дискуссии, проводившиеся в последние месяцы участниками отрасли, были сосредоточены вокруг того, куда пойдет российский металл, если его внезапно вытеснят с рынка США, а также Европы. «Одним из таких пунктов назначения может быть Китай, где есть опасения, что российский металл может быть перевезен через эту страну и другие страны», – заключили источники.

Совет Евросоюза 16 декабря 2022 г. утвердил девятый пакет санкций в отношении России, где прописывается запрет на новые инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность за исключением «определенного критического сырья». Среди возможных исключений упомянуты железная руда, титан, медь, алюминий, никель и палладий. Подробности санкций опубликованы в официальном журнале ЕС. 

Компетентные органы ЕС могут разрешать услуги в отношении импорта этого сырья «на таких условиях, которые они сочтут необходимыми для обеспечения критического энергоснабжения».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных