Bloomberg: США на этой неделе могут ввести пошлину на российский алюминий в 200%

Дискуссии, проводившиеся в последние месяцы участниками отрасли, были сосредоточены вокруг того, куда пойдет российский металл, если его внезапно вытеснят с рынка США, а также Европы. «Одним из таких пунктов назначения может быть Китай, где есть опасения, что российский металл может быть перевезен через эту страну и другие страны», – заключили источники.