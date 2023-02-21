Путин: у России есть все необходимое для суверенного развития страны
У России есть все необходимое для развития экономики страны и обеспечения ее обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин о время послания Федеральному собранию.
«Есть такое устойчивое выражение: "Пушки вместо масла". Оборона страны, конечно, – важнейший приоритет, однако решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибки прошлого. Не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны», – рассказал он.
Западные страны развернули против России «экономический фронт», однако российская экономика оказалась прочнее, чем там полагали, отметил президент. России удалось обеспечить устойчивость экономической ситуации, не допустить дефицита, поддержав при этом предпринимателей и финансовую систему, добавил он. Целью антироссийских санкций при этом президент назвал «заставить страдать российских граждан».
«Экономика России преодолела возникшие риски. Преодолела. Да, многие риски было невозможно просчитать заранее, реагировать приходилось "с колес", по мере возникновения проблем», – отметил Путин.
Глава государства обратил внимание на падение ВВП в 2022 г., составившее 2,1%, хотя год назад западные страны предрекали падение до 25%. Российские аграрии при этом собрали более 150 млн т зерна, а экспорт зерна до конца года сможет увеличиться до 55-60 млн т.
Россия фактически вышла на новый цикл развития экономики, на первый план выходят перспективные глобальные рынки, у страны есть все возможности для прорыва по многим направлениям, подчеркнул президент.
«Мы знаем, что необходимо делать для уверенного поступательного развития России, уверенного, суверенного развития... Смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, стратегическая наша задача – вывести нашу экономику на новые рубежи», – отметил Путин.
Ранее Росстат оценил спад российской экономики в 2022 г. в 2,1%, что меньше результатов пандемийного 2020 г. (2,7%). В 2021 г. экономика выросла на 5,6%. В абсолютном выражении объем ВВП в прошлом году составил 151,5 трлн руб. в текущих ценах. На снижении ВВП сказалось сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле (на 12,7%), водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов (на 6,8%), обрабатывающих производствах (на 2,4%), в транспортировке и хранении (на 1,8%), следует из данных Росстата.
По итогам 2023 г. спад ВВП не превысит 1%, но динамика может оказаться и положительной, отмечал в феврале первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре улучшил прогноз по экономике России в 2023 г. – со спада на 2,3%, ожидавшегося в октябре, до роста на 0,3%.
10 февраля Банк России обновил среднесрочный макропрогноз, улучшив оценки по экономике в этом году. По оценкам регулятора, динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1% (в прежней версии прогноза ЦБ ждал спада на 1-4%). Вместе с тем оценка на следующий год ухудшена до 0,5–2,5% по сравнению с 1,5–2,5%.