Путин: у России есть все необходимое для суверенного развития страны

Ранее Росстат оценил спад российской экономики в 2022 г. в 2,1%, что меньше результатов пандемийного 2020 г. (2,7%). В 2021 г. экономика выросла на 5,6%. В абсолютном выражении объем ВВП в прошлом году составил 151,5 трлн руб. в текущих ценах. На снижении ВВП сказалось сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле (на 12,7%), водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов (на 6,8%), обрабатывающих производствах (на 2,4%), в транспортировке и хранении (на 1,8%), следует из данных Росстата.