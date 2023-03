7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых утверждается, что взрыв на трубопроводах «Северный поток» совершила некая проукраинская группировка. По словам источников газеты среди американских чиновников, у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. Похожие сообщения о причастности граждан Украины и проукраинской группировки также появились в немецком Die Zeit и британском The Times.