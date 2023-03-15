E.ON списал свою долю в «Северном потоке»

Иностранные акционеры «Северного потока» стали выходить из проекта после того, как 26 сентября 2022 г. в обоих трубопроводах упало давление в результате взрыва. После этого были обнаружены две утечки в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, а еще две – в ИЭЗ Дании. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.