E.ON списал свою долю в «Северном потоке»
Немецкая энергетическая компания E.ON полностью списала свою долю в швейцарском Nord Stream AG, который является оператором газопроводов «Северный поток». Об этом сообщили в отчете немецкой компании.
«В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока – 1" эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 г.», – говорится в отчете E.ON.
Компания списала свою долю в 15,5%. В E.ON отметили, что такое снижение составляет около 1,2 млрд евро по сравнению с 31 декабря прошлого года. Общая сумма инвестиций в газопроводы составляет 7,4 млрд евро.
8 марта нидерландская газотранспортная компания Gasunie также объявила о списании своей доли в Nord Stream AG. В пресс-службе компании заявили, что «в нынешних геополитических условиях Gasunie не предвидит возобновления поставок газа по “Северному потоку” в обозримом будущем».
23 февраля о списании всей своей доли сообщила немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea. Тогда также было списано 15,5% акций. В отчете компании было сказано, что списание инвестиций произошло из-за невозможности предсказать «временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры». 21 февраля французская энергокомпания Engie снизила оценку своих инвестиций в «Северный поток» до 90 млн евро, что на 474 млн евро меньше декабря 2021 г.
Иностранные акционеры «Северного потока» стали выходить из проекта после того, как 26 сентября 2022 г. в обоих трубопроводах упало давление в результате взрыва. После этого были обнаружены две утечки в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, а еще две – в ИЭЗ Дании. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых утверждается, что взрыв на трубопроводах «Северный поток» совершила некая проукраинская группировка. По словам источников газеты среди американских чиновников, у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. Похожие сообщения о причастности граждан Украины и проукраинской группировки также появились в немецком Die Zeit и британском The Times.
После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти Украины не имеют отношения к инцидентам на трубопроводах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации прессы «скоординированным вбросом в СМИ». По его словам, так «авторы теракта» хотят отвлечь от себя внимание.
14 марта президент России Владимир Путин назвал «чушью» публикации западных СМИ о причастности проукраинских сил к подрывам газопроводов. Он подчеркнул, что такой взрыв могли осуществить только специалисты, «поддерживаемые всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».