Нидерландская Gasunie объявила о списании своей доли в «Северном потоке»
Нидерландская Gasunie объявила о списании своей доли в проекте «Северный поток» (Nord Stream), которая составляла 9%. Об этом компания сообщила в пресс-релизе на своем сайте.
«В нынешних геополитических условиях Gasunie не предвидит возобновления поставок газа по «Северному потоку» в обозримом будущем и, как следствие, не рассчитывает на получение каких-либо дивидендов. Таким образом, стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до 0 евро в конце 2022 года», – говорится в заявлении.
Gasunie напомнила, что в июле прошлого года компания объявила о снижении стоимости своей доли с 508 млн евро до 240 млн евро. В конце сентября трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсий. Как пояснили в компании, на тот момент «Газпром» не использовал газопроводы для поставок топлива в Европу.
Gasunie, как отмечается, контактирует с правительством Нидерландов и другими акционерами Nord Stream, чтобы предотвратить дальнейшее нанесение ущерба окружающей среде и обеспечить безопасность.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление в результате взрыва, после чего были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
В конце февраля немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea также объявила, что списала свою долю в проекте «Северный поток». Компании принадлежало 15,5% акций. В ее отчете говорится, что в 2022 г. на убытки от обесценивания было списано 1,13 млрд евро, из них 529 млн евро приходится на собственный капитал в Nord Stream AG.