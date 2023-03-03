Reuters: Россия может законсервировать взорванные «Северные потоки»

Источники отметили, что консервация трубопроводов нужна для возможного проведения работ по их восстановлению в будущем. «Скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды», – уточнили в агентстве. Однако один из собеседников заявил Reuters, что Россия считает этот проект «похороненным».