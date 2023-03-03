Reuters: Россия может законсервировать взорванные «Северные потоки»
Российские газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые были подорваны в сентябре прошлого года, могут быть законсервированы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Российские подводные газопроводы "Северный поток" будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы», – рассказал один из источников агентства.
Источники отметили, что консервация трубопроводов нужна для возможного проведения работ по их восстановлению в будущем. «Скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды», – уточнили в агентстве. Однако один из собеседников заявил Reuters, что Россия считает этот проект «похороненным».
«Насколько нам известно как миноритарному акционеру, не было принято никакого решения ни за, ни против восстановления линии», – сообщил представитель немецкой компании E.On, которой принадлежит доля в Nord Stream AG (швейцарская компания, созданная для управления газопроводом «Северный поток»). Другие акционеры-компании, в частности французская Engie, нидерландская Gasunie, а также немецкая Wintershall DEA, от комментариев отказались.
Взрывы на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 г. Тогда российские власти допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Швеция и Дания проводят расследование инцидента, однако Россию до него не допускают.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США и Норвегию в причастности к подрыву трубопроводов. Власти США и Еврокомиссия назвали недостоверным текст расследования журналиста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце февраля заявил, что Россия видит «глухую стену нежелания» Запада тщательно и прозрачно расследовать подрывы на «Северных потоках».