Минфин предложил приостановить договоры о налогах с «недружественными» странами

После этого в Минфине сказали, что ведомству неизвестны причины такого решения. В Совете ЕС пояснили, что Россия была включена в черный список из-за изменений в своем законодательстве, касающихся регулирования специальных административных районов (САР) на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде. В Минфине напомнили, что изменения, которые усовершенствовали режим САР в соответствии с замечаниями ЕС, были внесены в Налоговый кодекс еще в феврале 2022 г. Эта информация была доведена до ЕС, но с марта все контакты с ЕС в налоговой сфере были приостановлены на неопределенный срок.