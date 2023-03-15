Минфин предложил приостановить договоры о налогах с «недружественными» странами

Минфин предложил приостановить договоры о налогах с «недружественными» странамиТакие меры будут действовать «до восстановления нарушенных прав России»
Минфин и МИД предложили президенту России Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми «недружественными» странами. Об этом говорится в сообщении Минфина.
«В случае поддержки предложения Минфина России и МИД России применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего Указа», – сказано в сообщении. Уточняется, что действие этих соглашений будет приостановлено «до восстановления нарушенных прав России».
В Минфине напомнили, что в отношении России начиная с 2022 г. вводятся односторонние экономические санкции, которые являются «нарушением норм международного права». В связи с этим Минфин и МИД предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с теми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры.
14 февраля Совет ЕС сообщил о включении России в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения. Этот перечень является инструментом ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств. В него включаются страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, которые размывают налоговую базу членов ЕС. Формирование списка таких юрисдикций позволяет странам ЕС оказывать на них давление для проведения реформ.
После этого в Минфине сказали, что ведомству неизвестны причины такого решения. В Совете ЕС пояснили, что Россия была включена в черный список из-за изменений в своем законодательстве, касающихся регулирования специальных административных районов (САР) на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде. В Минфине напомнили, что изменения, которые усовершенствовали режим САР в соответствии с замечаниями ЕС, были внесены в Налоговый кодекс еще в феврале 2022 г. Эта информация была доведена до ЕС, но с марта все контакты с ЕС в налоговой сфере были приостановлены на неопределенный срок.
Министр финансов Антон Силуанов назвал это решение чисто политическим. Он подчеркнул, что оно не приведет к каким-либо последствиям для экономики страны.
После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций в марте 2022 г. был утвержден перечень недружественных стран. В список, в частности, входят все государства Евросоюза, а также другие страны, которые ввели санкции против России (всего 60).