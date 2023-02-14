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Экономика

Минфин оценил решение ЕС включить Россию в черный список налоговых юрисдикций

Ведомости

Решение включить Россию в черный список налоговых юрисдикций Евросоюза было принято без консультаций с Минфином РФ, российскому ведомству неизвестны причины этого решения, заявили в пресс-службе министерства.

«С марта прошлого года все контакты с ЕС в налоговой сфере приостановлены на неопределённый срок. Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что еще в феврале 2022 г. в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, которые усовершенствовали режим САР (территории, на которых действует правовой режим специального административного района) в соответствии с замечаниями ЕС. Эта информация была доведена до ЕС, уточнили в министерстве. 

Включение России в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения, означает, что страны ЕС смогут применить в отношении РФ меры административного и правового характера, пояснили в ведомстве. В частности, речь идет об усилении мониторинга определенных транзакций между резидентами ЕС и российскими компаниями, применении налогов у источника по выплачиваемым российским лицам доходам, которые ранее освобождались от налогообложения, и др.

В Минфине заявили, что продолжат совершенствовать российское налоговое законодательство, и подчеркнули, что будут опираться на обратную связь налогоплательщиков и налоговых администраций тех стран, которые продолжают работу с Россией.

Ранее сегодня Совет ЕС сообщил о включении России в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения. Этот перечень является инструментом ЕС по борьбе с уклонением от налогов и отмыванием средств. В него включаются страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, которые размывают налоговую базу членов ЕС. Формирование списка таких юрисдикций позволяет странам ЕС оказывать на них давление для проведения реформ.

В Совете ЕС пояснили, что Россия была включена в «черный список» из-за изменений в своем законодательстве, касающихся регулирования САР на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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