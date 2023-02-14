Минфин оценил решение ЕС включить Россию в черный список налоговых юрисдикций
Решение включить Россию в черный список налоговых юрисдикций Евросоюза было принято без консультаций с Минфином РФ, российскому ведомству неизвестны причины этого решения, заявили в пресс-службе министерства.
«С марта прошлого года все контакты с ЕС в налоговой сфере приостановлены на неопределённый срок. Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — говорится в сообщении.
В Минфине напомнили, что еще в феврале 2022 г. в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, которые усовершенствовали режим САР (территории, на которых действует правовой режим специального административного района) в соответствии с замечаниями ЕС. Эта информация была доведена до ЕС, уточнили в министерстве.
Включение России в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения, означает, что страны ЕС смогут применить в отношении РФ меры административного и правового характера, пояснили в ведомстве. В частности, речь идет об усилении мониторинга определенных транзакций между резидентами ЕС и российскими компаниями, применении налогов у источника по выплачиваемым российским лицам доходам, которые ранее освобождались от налогообложения, и др.
В Минфине заявили, что продолжат совершенствовать российское налоговое законодательство, и подчеркнули, что будут опираться на обратную связь налогоплательщиков и налоговых администраций тех стран, которые продолжают работу с Россией.
Ранее сегодня Совет ЕС сообщил о включении России в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения. Этот перечень является инструментом ЕС по борьбе с уклонением от налогов и отмыванием средств. В него включаются страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, которые размывают налоговую базу членов ЕС. Формирование списка таких юрисдикций позволяет странам ЕС оказывать на них давление для проведения реформ.
В Совете ЕС пояснили, что Россия была включена в «черный список» из-за изменений в своем законодательстве, касающихся регулирования САР на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде.