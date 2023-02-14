Минфин оценил решение ЕС включить Россию в черный список налоговых юрисдикций

Включение России в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения, означает, что страны ЕС смогут применить в отношении РФ меры административного и правового характера, пояснили в ведомстве. В частности, речь идет об усилении мониторинга определенных транзакций между резидентами ЕС и российскими компаниями, применении налогов у источника по выплачиваемым российским лицам доходам, которые ранее освобождались от налогообложения, и др.