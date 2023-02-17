Силуанов назвал включение России в черный список по налогам политическим
Решение включить Россию в черный список налоговых юрисдикций ЕС является чисто политическим, оно никак не отразится на экономике страны. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«Это исключительно политическое решение. С министерством финансов этот вопрос не обсуждался, каких-либо пояснений от нас не спрашивали, поэтому это очередной недружественный акт. Так к этому, собственно, и надо относиться. Какие последствия? Да нет, никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Совет ЕС сообщил о включении России в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения, 14 февраля. Этот перечень является инструментом ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств. В него включаются страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, которые размывают налоговую базу членов ЕС. Формирование списка таких юрисдикций позволяет странам ЕС оказывать на них давление для проведения реформ.
После этого в Минфине сказали, что ведомству неизвестны причины такого решения. В Совете ЕС пояснили, что Россия была включена в черный список из-за изменений в своем законодательстве, касающихся регулирования специальных административных районов (САР) на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде. В Минфине напомнили, что еще в феврале 2022 г. в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, которые усовершенствовали режим САР в соответствии с замечаниями ЕС. Эта информация была доведена до ЕС, уточнили в министерстве. Но с марта все контакты с ЕС в налоговой сфере были приостановлены на неопределенный срок.