Минэнерго: Россия перенаправила весь объем попавшей под санкции нефти
Россия смогла перенаправить весь объем нефти, которая попала под санкции. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго России.
«Уже сегодня можно констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Шульгинова, важной задачей на фоне санкций было не только сохранение уровня добычи и переработки нефти, но и поддержание доходов федерального бюджета от экспорта на прежнем уровне. «Для этого ведется плотная работа по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока», – добавил Шульгинов.
Ранее вице-премьер России Александр Новак также сообщил, что Россия смогла переориентировать большинство энергетических ресурсов в дружественные страны, в том числе в Индию и Китай. В частности, по итогам прошлого года объем поставок нефти в Индию вырос в 22 раза.
С 5 декабря 2022 г. действует введенный странами «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюзом (ЕС) потолок цен на российскую нефть. Он установлен на уровне $60 за баррель.
Позже ограничение было установлено и для экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100 за баррель, а на более дешевые (мазут) — на уровне $45 за баррель. Меры вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.
В ответ на ценовой потолок президент РФ Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Согласно указу, мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет вступил в силу 1 февраля 2023 г., по нефтепродуктам дату дополнительно определит правительство России.