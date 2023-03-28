Минэнерго: Россия перенаправила весь объем попавшей под санкции нефти

Позже ограничение было установлено и для экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100 за баррель, а на более дешевые (мазут) — на уровне $45 за баррель. Меры вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.