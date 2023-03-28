Мишустин заявил о проработке выпуска ОФЗ в дружественных валютах

«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях», – заявил Мишустин (цитата по ТАСС).