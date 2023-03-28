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Экономика

Мишустин заявил о проработке выпуска ОФЗ в дружественных валютах

Ведомости

Начало выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в дружественных валютах находится в стадии проработки. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по обеспечению финансового суверенитета.

«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях», – заявил Мишустин (цитата по ТАСС). 

Также рассматриваются идеи по облегчению доступа иностранцев на российский рынок капиталов и развитию инфраструктуры национальных индикаторов, добавил премьер. Он отметил, что важным станет формирование условий для возвращения компаний в отечественную юрисдикцию.

Министр напомнил про упрощение прописки компаний с российским корнями, с помощью которой на острова Русский (Владивостокский городской округ) и Октябрьский (Калининград) в 2022 г. переехали 83 организации.

В сентябре 2022 г. «Роснефть» разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях общим объемом 15 млрд юаней. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через два года по ставке 3,05% годовых. 

Кроме того, в марте компания разместила второй выпуск облигаций в юанях, ставка первого купона 10-летних бумаг с офертой через год составила 3,5% годовых, объем размещения — 15 млрд юаней. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 юаней. Сбор заявок прошел 15 марта, а техразмещение — 20 марта. 

Ранее по теме: «Роснефть» разместила рекордный выпуск облигаций в юанях
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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