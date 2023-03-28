Мишустин заявил о проработке выпуска ОФЗ в дружественных валютах
Начало выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в дружественных валютах находится в стадии проработки. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по обеспечению финансового суверенитета.
«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях», – заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
Также рассматриваются идеи по облегчению доступа иностранцев на российский рынок капиталов и развитию инфраструктуры национальных индикаторов, добавил премьер. Он отметил, что важным станет формирование условий для возвращения компаний в отечественную юрисдикцию.
Министр напомнил про упрощение прописки компаний с российским корнями, с помощью которой на острова Русский (Владивостокский городской округ) и Октябрьский (Калининград) в 2022 г. переехали 83 организации.
В сентябре 2022 г. «Роснефть» разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях общим объемом 15 млрд юаней. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через два года по ставке 3,05% годовых.
Кроме того, в марте компания разместила второй выпуск облигаций в юанях, ставка первого купона 10-летних бумаг с офертой через год составила 3,5% годовых, объем размещения — 15 млрд юаней. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 юаней. Сбор заявок прошел 15 марта, а техразмещение — 20 марта.