Чернышенко заявил о готовности России участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Росатом» направил документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии. Он тогда напомнил, что «Росатом» реализует проекты по строительству АЭС в ряде других стран — Китае, Индии, Бангладеш, Турции, Венгрии, Египте. В частности, мае 2022 г. был залит «первый бетон» на энергоблоке №4 АЭС «Сюйдапу» в Китае. В июле 2022 г. дан официальный старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции и начато сооружение первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Новак также добавил, что обсуждаются планы по строительству второй АЭС в Турции.