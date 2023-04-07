Чернышенко заявил о готовности России участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме
Россия готова принять участие в строительстве во Вьетнаме атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны, заявил в ходе своего визита в республику вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности», – приводит слова Чернышенко агентство ТАСС.
Российский вице-премьер считает, что атомная энергетика могла бы сыграть важную роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама. «Принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности», – отметил политик.
6 февраля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что госкорпорация близка к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами. В тот же день пресс-служба «Росатома» сообщила, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Из сообщения госкорпорации следовала, что в рамках данного соглашения страны будут вести совместную деятельность, которая направлена на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы.
Также в феврале в пресс-службе «Росатома» сообщили, что строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием российской стороны начнется в 2024 г. В конце августа 2022 г. венгерское управление по атомной энергии выдало российской госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям. В результате строительства новых блоков мощность станции в Пакше возрастет с нынешних 2000 мегаватт до 4400 мегаватт.
В декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Росатом» направил документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии. Он тогда напомнил, что «Росатом» реализует проекты по строительству АЭС в ряде других стран — Китае, Индии, Бангладеш, Турции, Венгрии, Египте. В частности, мае 2022 г. был залит «первый бетон» на энергоблоке №4 АЭС «Сюйдапу» в Китае. В июле 2022 г. дан официальный старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции и начато сооружение первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Новак также добавил, что обсуждаются планы по строительству второй АЭС в Турции.
6 апреля Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим двухдневным визитом во Вьетнам. В аппарате вице-премьера отмечали, что политик возложил венки к памятнику Павшим героям и мавзолею первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина, а также осмотрел мемориальный комплекс.
Помимо этого, Чернышенко от имени президента России Владимира Путина вручил Орден Дружбы председателю комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону за особые заслуги в развитии отношений России и Вьетнама в сфере науки, образования и здравоохранения. Чернышенко обратил внимание на доброе отношение к России и ее культуре, а также отметил усилия по сохранению исторической памяти об отношениях между Россией и Вьетнамом.
О том что Чернышенко посетит Вьетнам 6-7 апреля, ранее сообщили в правительстве России. Там отмечали, что 6 апреля Чернышенко примет участие в пленарных сессиях Российско-вьетнамской межправительственной комиссии и Российско-вьетнамского бизнес-форума, в ходе которых будут затронуты вопросы сотрудничества двух стран. По итогу этих мероприятий будут подписаны несколько соглашений.