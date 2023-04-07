Решетников: низкий уровень безработицы в России сохранится надолго
Низкий уровень безработицы в России «достаточно надолго», и новые рекорды еще возможны, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании в рамках третьего Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
«Нам предстоит работать в условиях весьма сложного, жесткого рынка труда. В данном случае понятно, что жесткого для работодателей. У нас действительно исторически низкий уровень безработицы и вполне возможно, что исторические рекорды, минимумы безработицы еще будут показаны дальше, но в любом случае мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго», – приводит слова министра «РИА Новости».
В этой связи малый бизнес столкнется с конкуренцией с крупным бизнесом за кадры, считает Решетников.
23 марта в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в декабре 2022 г. зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%. Аналогичный показатель, согласно данным Росстата, был зафиксирован и в ноябре 2022 г. Мишустин добавил, что в 2023 г. уровень безработицы продолжил снижаться: в январе – 3,6%.
Из доклада Росстата ранее следовало, что уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум и составил 3,5%. К концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учете 700 000 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 600 000 человек имели статус безработного, в том числе 400 000 человек получали пособие по безработице.
Также в марте министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы среди молодежи в России в возрасте от 15 до 29 лет за два года снизился на 2,2%. Министр тогда добавил, что с этого года Минтруд совместно с Минпросвещения работали над новым сервисом «Стажировки и практики», который будет открыт в сентябре 2023 г. на портале «Работа в России».