Решетников: низкий уровень безработицы в России сохранится надолго

Также в марте министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы среди молодежи в России в возрасте от 15 до 29 лет за два года снизился на 2,2%. Министр тогда добавил, что с этого года Минтруд совместно с Минпросвещения работали над новым сервисом «Стажировки и практики», который будет открыт в сентябре 2023 г. на портале «Работа в России».