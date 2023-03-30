Почему Росстат фиксирует рекордно низкую безработицу и рост зарплат

Почему Росстат фиксирует рекордно низкую безработицу и рост зарплатРазница между предложением и спросом на рынке труда сейчас минимальна, отмечают эксперты
Уровень безработицы в феврале текущего года опустился до рекордных 3,5%, следует из данных Росстата. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, предыдущий минимум был зафиксирован в январе 2023 г. (3,6%). По данным Росстата, безработными в феврале 2023 г. считались 2,6 млн человек. В среднем женщины ищут работу 5,9 месяца, а мужчины – 6 месяцев. Только четверть (25%) россиян пытаются устроиться на новое место через службы занятости населения, подавляющее большинство обращаются к друзьям, родственникам и знакомым (71,7%), следует из данных статведомства.
Несмотря на то что безработица в стране остается на рекордно низком уровне, это «не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», отметил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством 29 марта. По его словам, открытыми остаются вопросы к качеству рабочих мест. «В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается и на заработных платах», – отметил он.