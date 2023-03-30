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Почему Росстат фиксирует рекордно низкую безработицу и рост зарплат

Разница между предложением и спросом на рынке труда сейчас минимальна, отмечают эксперты
Ярослава Костенко Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

Уровень безработицы в феврале текущего года опустился до рекордных 3,5%, следует из данных Росстата. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, предыдущий минимум был зафиксирован в январе 2023 г. (3,6%). По данным Росстата, безработными в феврале 2023 г. считались 2,6 млн человек. В среднем женщины ищут работу 5,9 месяца, а мужчины – 6 месяцев. Только четверть (25%) россиян пытаются устроиться на новое место через службы занятости населения, подавляющее большинство обращаются к друзьям, родственникам и знакомым (71,7%), следует из данных статведомства.

Несмотря на то что безработица в стране остается на рекордно низком уровне, это «не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», отметил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством 29 марта. По его словам, открытыми остаются вопросы к качеству рабочих мест. «В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается и на заработных платах», – отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных