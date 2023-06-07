Решетников заявил об отсутствии рисков ускорения инфляции выше прогноза
В Минэкономразвития не видят рисков, которые бы позволили говорить о выходе за пределы прогноза ведомства по инфляции на уровне 5,3%. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, пишут «РИА Новости».
По данным Росстата, недельная инфляция в России за период с 30 мая по 5 июня ускорилась с 0,08 до 0,21%. В годовом выражении инфляция составила 2,68%.
В конце апреля Банк России улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. Регулятор теперь ждет роста ВВП на 0,5–2% по итогам года. По оценке ЦБ, инфляция в 2023 г. составит 4,5–6,5%, в феврале она ожидалась на уровне 5–7%. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.
В конце мая Минэкономразвития представил обзор «О текущей ситуации в экономике», в соответствии с которым рост ВВП России по итогам апреля составил 3,3% в годовом выражении после спада на 0,7% в марте и на 2,6% в феврале. Положительная динамика обусловлена низкой базой 2022 г., когда показатель сократился на 3%. 5 июня министр финансов Антон Силуанов допустил рост ВВП на 1% по итогам года.