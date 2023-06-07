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Экономика

Решетников заявил об отсутствии рисков ускорения инфляции выше прогноза

Ведомости

В Минэкономразвития не видят рисков, которые бы позволили говорить о выходе за пределы прогноза ведомства по инфляции на уровне 5,3%. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, пишут «РИА Новости». 

По данным Росстата, недельная инфляция в России за период с 30 мая по 5 июня ускорилась с 0,08 до 0,21%. В годовом выражении инфляция составила 2,68%.

В конце апреля Банк России улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. Регулятор теперь ждет роста ВВП на 0,5–2% по итогам года. По оценке ЦБ, инфляция в 2023 г. составит 4,5–6,5%, в феврале она ожидалась на уровне 5–7%. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.

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В конце мая Минэкономразвития представил обзор «О текущей ситуации в экономике», в соответствии с которым рост ВВП России по итогам апреля составил 3,3% в годовом выражении после спада на 0,7% в марте и на 2,6% в феврале. Положительная динамика обусловлена низкой базой 2022 г., когда показатель сократился на 3%. 5 июня министр финансов Антон Силуанов допустил рост ВВП на 1% по итогам года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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