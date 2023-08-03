Банк Англии повысил ставку до 5,25%
Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии на заседании 2 августа принял решение повысить процентную ставку на 0,25 п. п. до 5,25%, сообщается на сайте регулятора. Это максимальное значение с апреля 2008 г.
Решение повысить ставку в 14-й раз подряд поддержали шесть членов комитета, один предложил оставить ставку на уровне 5%, а еще двое – повысить до 5,5%. Такое разделение мнений произошло впервые в этом году, отмечает Reuters.
По прогнозу регулятора, инфляция в Великобритании, которая достигла рекордных за 40 лет 11,1% в 2022 г. и опустившаяся до 7,9% в июне, к концу года снизится до 4,9%. При этом выход на целевой уровень в 2% состоится лишь во II квартале 2025 г.
«Комитет обеспечит, чтобы банковская ставка была достаточно жесткой в течение достаточно долгого времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе», – заявил регулятор, указав на проявление более устойчивого инфляционного давления.
В конце июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил на 0,25 п. п. все три ставки: ключевую – с 4 до 4,25%, маржинальную – с 4,25 до 4,5%, депозитную – с 3,5 до 3,75%. Это стало девятым увеличением подряд, ключевая ставка достигла максимумов финансового кризиса 2008 г.
ЕЦБ ожидает значительного замедления экономического роста еврозоны в связи со снижением внутреннего потребительского спроса, ужесточающимися финансовыми условиями и сохраняющейся инфляцией. Промышленная активность будет оставаться подавленной из-за слабого внешнего спроса.