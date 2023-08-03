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Экономика

Банк Англии повысил ставку до 5,25%

Ведомости

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии на заседании 2 августа принял решение повысить процентную ставку на 0,25 п. п. до 5,25%, сообщается на сайте регулятора. Это максимальное значение с апреля 2008 г.

Решение повысить ставку в 14-й раз подряд поддержали шесть членов комитета, один предложил оставить ставку на уровне 5%, а еще двое – повысить до 5,5%. Такое разделение мнений произошло впервые в этом году, отмечает Reuters. 

По прогнозу регулятора, инфляция в Великобритании, которая достигла рекордных за 40 лет 11,1% в 2022 г. и опустившаяся до 7,9% в июне, к концу года снизится до 4,9%. При этом выход на целевой уровень в 2% состоится лишь во II квартале 2025 г.

«Комитет обеспечит, чтобы банковская ставка была достаточно жесткой в течение достаточно долгого времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе», – заявил регулятор, указав на проявление более устойчивого инфляционного давления.

Ранее по теме: ЕЦБ девятый раз подряд поднял ключевую ставку

В конце июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил на 0,25 п. п. все три ставки: ключевую – с 4 до 4,25%, маржинальную – с 4,25 до 4,5%, депозитную – с 3,5 до 3,75%. Это стало девятым увеличением подряд, ключевая ставка достигла максимумов финансового кризиса 2008 г.

ЕЦБ ожидает значительного замедления экономического роста еврозоны в связи со снижением внутреннего потребительского спроса, ужесточающимися финансовыми условиями и сохраняющейся инфляцией. Промышленная активность будет оставаться подавленной из-за слабого внешнего спроса. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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