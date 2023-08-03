Банк Англии повысил ставку до 5,25%

По прогнозу регулятора, инфляция в Великобритании, которая достигла рекордных за 40 лет 11,1% в 2022 г. и опустившаяся до 7,9% в июне, к концу года снизится до 4,9%. При этом выход на целевой уровень в 2% состоится лишь во II квартале 2025 г.