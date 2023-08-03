Россия может временно снизить пошлины на экспорт в дружественные страны
Правительство России предложило ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций при экспорте отечественных товаров, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений и сырья. Об инициативе сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на очередном заседании кабмина.
Речь идет о возможном снижении экспортных пошлин на срок до шести месяцев и установлении временных пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема не более чем на один год.
Чтобы запустить этот инструмент, правительство необходимо наделить дополнительными полномочиями. «Соответствующие изменения в федеральный закон «О таможенном тарифе» подготовлены. Сегодня направим весь пакет документов на рассмотрение в Государственную думу», – отметил премьер.
По словам Мишустина, новый механизм позволит поддержать российские субъекты, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также те регионы, где из-за изменения логистических маршрутов произошло увеличение транспортных издержек и, как следствие, удорожание экспортных поставок местных предприятий.
28 июля вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство готовит нормативы для перевода расчетов за экспорт продовольствия из России в рубли. Инструмент призван защитить российских экспортеров и дружественные страны от санкционного давления запада.