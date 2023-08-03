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Экономика

Россия может временно снизить пошлины на экспорт в дружественные страны

Ведомости

Правительство России предложило ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций при экспорте отечественных товаров, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений и сырья. Об инициативе сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на очередном заседании кабмина.

Речь идет о возможном снижении экспортных пошлин на срок до шести месяцев и установлении временных пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема не более чем на один год.

Чтобы запустить этот инструмент, правительство необходимо наделить дополнительными полномочиями. «Соответствующие изменения в федеральный закон «О таможенном тарифе» подготовлены. Сегодня направим весь пакет документов на рассмотрение в Государственную думу», – отметил премьер.

По словам Мишустина, новый механизм позволит поддержать российские субъекты, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также те регионы, где из-за изменения логистических маршрутов произошло увеличение транспортных издержек и, как следствие, удорожание экспортных поставок местных предприятий.

Ранее по теме: Правительство планирует перевести экспорт продовольствия в рубли

28 июля вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство готовит нормативы для перевода расчетов за экспорт продовольствия из России в рубли. Инструмент призван защитить российских экспортеров и дружественные страны от санкционного давления запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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