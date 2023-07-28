Правительство планирует перевести экспорт продовольствия в рубли
Правительство готовит нормативы для перевода расчетов за экспорт продовольствия из России в рубли, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«По поручению главы государства готовим нормативку о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции. Соответствующий проект указа президента <...> уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время», – написала она у себя в Telegram-канале.
Вице-премьер пояснила, что документ предполагает возможность на основании заявлений иностранных покупателей «открывать специальные рублевые счета типа "З" и специальные валютные счета типа "З" для допуска покупателей российской сельскохозяйственной продукции». Уточняется, что перечень такой продукции будет определяться кабмином.
«Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», – отметила Абрамченко.
В конце мая в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва продолжает работу по переходу на расчеты в национальных валютах и намерена «еще активнее» прикладывать усилия для «полноценного перехода на нацвалюты».