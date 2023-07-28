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Экономика

Правительство планирует перевести экспорт продовольствия в рубли

Ведомости

Правительство готовит нормативы для перевода расчетов за экспорт продовольствия из России в рубли, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«По поручению главы государства готовим нормативку о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции. Соответствующий проект указа президента <...> уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время», – написала она у себя в Telegram-канале.

Вице-премьер пояснила, что документ предполагает возможность на основании заявлений иностранных покупателей «открывать специальные рублевые счета типа "З" и специальные валютные счета типа "З" для допуска покупателей российской сельскохозяйственной продукции». Уточняется, что перечень такой продукции будет определяться кабмином.

«Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», – отметила Абрамченко.

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В конце мая в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва продолжает работу по переходу на расчеты в национальных валютах и намерена «еще активнее» прикладывать усилия для «полноценного перехода на нацвалюты».

Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, переход в торговле на национальные валюты окажет оздоровляющее воздействие на мировую экономику. 9 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что уже 41% российского экспорта оплачивался в рублях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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