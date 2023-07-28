Правительство планирует перевести экспорт продовольствия в рубли

«По поручению главы государства готовим нормативку о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции. Соответствующий проект указа президента <...> уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время», – написала она у себя в Telegram-канале.