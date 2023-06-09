Набиуллина: более 40% российского экспорта оплачивается в рублях
Россия продолжает переход на национальные валюты в торговле с другими странами, уже 41% российского экспорта оплачивался в рублях. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора.
«У нас действительно происходит переход на расчеты в большей степени в национальных валютах, в том числе в рублях. У нас по данным за апрель уже 41% экспорта оплачивается в рублях», – рассказала она.
Председатель ЦБ также указала на высокие объемы продажи валютной части выручки несмотря на менее равномерное ее поступление. Так, за первые четыре месяца крупнейшие экспортеры продали в районе 78% валютной выручки.
При этом Набиуллина отметила существование проблем с расчетами в нацвалютах других стран. Они возникают, как правило, из-за дисбаланса в торговле (по оценке главы ЦБ, он у России есть со многими странами) или же сложностей с конвертацией нацвалют других стран.
В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на национальные валюты окажет оздоровляющее воздействие на мировую экономику. «Это объективный процесс, он будет набирать темпы», – отметил он тогда.
24 мая в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Москва продолжает работу по переходу на расчеты в национальных валютах и намерена «еще активнее» прикладывать усилия для «полноценного перехода на нацвалюты». Тогда же глава государства заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется.