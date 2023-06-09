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Экономика

Набиуллина: более 40% российского экспорта оплачивается в рублях

Ведомости

Россия продолжает переход на национальные валюты в торговле с другими странами, уже 41% российского экспорта оплачивался в рублях. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора.

«У нас действительно происходит переход на расчеты в большей степени в национальных валютах, в том числе в рублях. У нас по данным за апрель уже 41% экспорта оплачивается в рублях», – рассказала она.

Председатель ЦБ также указала на высокие объемы продажи валютной части выручки несмотря на менее равномерное ее поступление. Так, за первые четыре месяца крупнейшие экспортеры продали в районе 78% валютной выручки.

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При этом Набиуллина отметила существование проблем с расчетами в нацвалютах других стран. Они возникают, как правило, из-за дисбаланса в торговле (по оценке главы ЦБ, он у России есть со многими странами) или же сложностей с конвертацией нацвалют других стран.

В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход  в торговле на национальные валюты окажет оздоровляющее воздействие на мировую экономику. «Это объективный процесс, он будет набирать темпы», – отметил он тогда.

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24 мая в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Москва продолжает работу по переходу на расчеты в национальных валютах и намерена «еще активнее» прикладывать усилия для «полноценного перехода на нацвалюты». Тогда же глава государства заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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