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Бизнес

Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии

Ведомости

Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и рассчитывают на сотрудничество с нигерийскими коллегами. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с нигерийским изданием Punch.

«Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и рассчитывают на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», – отметил Шольц.

Немецкий канцлер также заявил, Германия приветствует совместные инициативы по развитию водородного рынка. Германия испытывает значительную потребность в природном газе и, в перспективе, в водороде для обеспечения своей экономики. Конкретные объемы должны быть согласованы в ходе переговоров между нигерийскими производителями газа и немецкими газовыми трейдерами.

Кроме того, Шольц рассказал, что в 2022 г. Германии удалось в течение нескольких месяцев добиться независимости от российского газа за счет сокращения объемов его потребления и диверсификации поставок, в частности, за счет перехода на сжиженный природный газ и расширения использования возобновляемых источников энергии.

В августе группа операторов газохранилищ INES заявила, что Германия будет жить с риском возникновения серьезной нехватки газа до начала 2027 г., если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру. Но если предстоящая зима будет холодной, запасы в хранилищах могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 г. Для обеспечения поставок нужны дополнительные терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), а также мощности для хранения газа и оборудование для трубопроводов.

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12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если Россия и Украина после 2024 г. не продлят соглашение о транзите газа, Германия может быть вынуждена сократить или даже отключить промышленные мощности. Хабек также отметил, что стране нужны дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье Германии, который позволит поддерживать поставки как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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