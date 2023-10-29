Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии
Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и рассчитывают на сотрудничество с нигерийскими коллегами. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с нигерийским изданием Punch.
«Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и рассчитывают на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», – отметил Шольц.
Немецкий канцлер также заявил, Германия приветствует совместные инициативы по развитию водородного рынка. Германия испытывает значительную потребность в природном газе и, в перспективе, в водороде для обеспечения своей экономики. Конкретные объемы должны быть согласованы в ходе переговоров между нигерийскими производителями газа и немецкими газовыми трейдерами.
Кроме того, Шольц рассказал, что в 2022 г. Германии удалось в течение нескольких месяцев добиться независимости от российского газа за счет сокращения объемов его потребления и диверсификации поставок, в частности, за счет перехода на сжиженный природный газ и расширения использования возобновляемых источников энергии.
В августе группа операторов газохранилищ INES заявила, что Германия будет жить с риском возникновения серьезной нехватки газа до начала 2027 г., если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру. Но если предстоящая зима будет холодной, запасы в хранилищах могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 г. Для обеспечения поставок нужны дополнительные терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), а также мощности для хранения газа и оборудование для трубопроводов.
12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если Россия и Украина после 2024 г. не продлят соглашение о транзите газа, Германия может быть вынуждена сократить или даже отключить промышленные мощности. Хабек также отметил, что стране нужны дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье Германии, который позволит поддерживать поставки как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.