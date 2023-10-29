Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии

В августе группа операторов газохранилищ INES заявила, что Германия будет жить с риском возникновения серьезной нехватки газа до начала 2027 г., если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру. Но если предстоящая зима будет холодной, запасы в хранилищах могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 г. Для обеспечения поставок нужны дополнительные терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), а также мощности для хранения газа и оборудование для трубопроводов.