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СМИ: в регионах могут закрыть часть отделений «Почты России»

Ведомости

Минцифры попросило власти регионов до 1 декабря оценить возможность закрытия части отделений «Почты России» в городах с населением более 10 000 человек. Деньги, полученные от сдачи помещений, планируется направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию точек в селах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма министерства.

Письма разослали 15 ноября. Оптимизацию отделений предложили провести вместо предложенного ранее сбора с маркетплейсов. Почтовые отделения предлагают закрыть в городах с «развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков». В Минцифры считают, что в каждом городе необходимо не менее одного отделения «Почты России», куда переведут часть высвободившихся сотрудников.

В министерстве на запрос издания не ответили. В «Почте России» отказались от комментариев.

«Мы так или иначе приходим, приезжаем, прилетаем, приплываем»

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков о критике работы компании и планах по развитию

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн раскритиковал идею, заявив, что считает «неразумным закрывать отделения ни в городской, ни в сельской местности». При этом он отметил, что «большинство отделений, которые могут быть закрыты, скорее всего, пойдут под списание из-за состояния». Одним из способов решения проблемы Хинштейн предложил увеличение совместного оборота с маркетплейсами за счет роста заказов, а если эта мера не поможет, то «инфраструктурный платеж — один из возможных вариантов».

Согласно отчетности по РСБУ, в 2022 г. убыток «Почты России» составил 27,2 млрд руб. при выручке в 208 млрд руб. Таким образом, отрицательная рентабельность составила -13%. Убыток за I квартал 2023 г. составил 5 млрд руб. при выручке в 50 млрд руб. При этом выручка от почтовой связи сократилась на 5%. В 2021 г. чистая прибыль компании составляла 265,99 млн руб.

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». По ее словам, финансовое положение компании очень печальное, «все это знают, но никто не принимает мер».

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков рассказал, что есть два блока, связанных с решением проблемы. Первый – оптимизация процессов: перевод продуктов и процессов в цифровые решения. Второй блок – это инициативы, направленные на поддержание социальной функции «Почты». Речь идет о работе в удаленных регионах, в сельской местности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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