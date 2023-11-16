СМИ: в регионах могут закрыть часть отделений «Почты России»
Минцифры попросило власти регионов до 1 декабря оценить возможность закрытия части отделений «Почты России» в городах с населением более 10 000 человек. Деньги, полученные от сдачи помещений, планируется направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию точек в селах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма министерства.
Письма разослали 15 ноября. Оптимизацию отделений предложили провести вместо предложенного ранее сбора с маркетплейсов. Почтовые отделения предлагают закрыть в городах с «развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков». В Минцифры считают, что в каждом городе необходимо не менее одного отделения «Почты России», куда переведут часть высвободившихся сотрудников.
В министерстве на запрос издания не ответили. В «Почте России» отказались от комментариев.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн раскритиковал идею, заявив, что считает «неразумным закрывать отделения ни в городской, ни в сельской местности». При этом он отметил, что «большинство отделений, которые могут быть закрыты, скорее всего, пойдут под списание из-за состояния». Одним из способов решения проблемы Хинштейн предложил увеличение совместного оборота с маркетплейсами за счет роста заказов, а если эта мера не поможет, то «инфраструктурный платеж — один из возможных вариантов».
Согласно отчетности по РСБУ, в 2022 г. убыток «Почты России» составил 27,2 млрд руб. при выручке в 208 млрд руб. Таким образом, отрицательная рентабельность составила -13%. Убыток за I квартал 2023 г. составил 5 млрд руб. при выручке в 50 млрд руб. При этом выручка от почтовой связи сократилась на 5%. В 2021 г. чистая прибыль компании составляла 265,99 млн руб.
25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». По ее словам, финансовое положение компании очень печальное, «все это знают, но никто не принимает мер».
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков рассказал, что есть два блока, связанных с решением проблемы. Первый – оптимизация процессов: перевод продуктов и процессов в цифровые решения. Второй блок – это инициативы, направленные на поддержание социальной функции «Почты». Речь идет о работе в удаленных регионах, в сельской местности.