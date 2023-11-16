СМИ: в регионах могут закрыть часть отделений «Почты России»

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн раскритиковал идею, заявив, что считает «неразумным закрывать отделения ни в городской, ни в сельской местности». При этом он отметил, что «большинство отделений, которые могут быть закрыты, скорее всего, пойдут под списание из-за состояния». Одним из способов решения проблемы Хинштейн предложил увеличение совместного оборота с маркетплейсами за счет роста заказов, а если эта мера не поможет, то «инфраструктурный платеж — один из возможных вариантов».