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Бизнес

Матвиенко призвала разобраться с финансовой дырой в «Почте России»

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». Об этом она заявила в ходе заседания верхней палаты парламента. Трансляция велась на странице Совета Федерации во «ВКонтакте».

«Финансовое положение очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего. Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», – сказала она, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову, который выступил перед сенаторами с прогнозом социально-экономического развития страны.

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Матвиенко также отметила, что для решения финансовых проблем «Почты России» необходимо выработать «правильную модель существования» и принять те меры, которые правительство считает нужным. «Но надо срочно исправлять ситуацию – чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», – подчеркнула она. В противном случае, предупредила Матвиенко, «финансовая дыра превратится в огромную-огромную яму, куда все провалится».

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Согласно отчетности по РСБУ, в 2022 г. убыток «Почты России» составил 27,2 млрд руб. при выручке в 208 млрд руб. Таким образом, отрицательная рентабельность составила -13%, сообщал «Ведомостям» директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов. Убыток за I квартал 2023 г. составил 5 млрд руб. при выручке в 50 млрд руб. При этом выручка от почтовой связи сократилась на 5%. В 2021 г. чистая прибыль компании составляла 265,99 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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