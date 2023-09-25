Матвиенко призвала разобраться с финансовой дырой в «Почте России»

«Финансовое положение очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего. Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», – сказала она, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову, который выступил перед сенаторами с прогнозом социально-экономического развития страны.