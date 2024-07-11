Кабмин выделил 1 млрд рублей на создание комплектующих для промышленности

В марте глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предприятия новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) уже поставляют производимую продукцию на предприятия России. Он также рассказал, что узлы и агрегаты трансмиссии, производимые предприятиями Запорожской области, применяются предприятиями Санкт-Петербурга, Ивановской и Свердловской областей. Кроме того, по словам Мантурова, луганские предприятия поставляют в другие регионы продукцию «от реле и сеялок до картонной упаковки».