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Кабмин выделил 1 млрд рублей на создание комплектующих для промышленности

Ведомости

Правительство дополнительно направило 1 млрд руб. на поддержку проектов по созданию комплектующих для различной промышленной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства позволят поддержать 30 проектов обратного инжиниринга, которые предусматривают разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия, включая детали и компоненты, используемые в создании медицинских изделий и промышленной продукции реабилитационной направленности, в нефтегазовой и энергетической промышленности, автомобильном, строительно-дорожном и сельскохозяйственном машиностроении.

На заседании правительства Мишустин подчеркнул, что работа выстраивается с опорой на нужды рынка и потребителей. Затем создается новая производственная цепочка, что позволяет добиваться экономического эффекта, более чем в два раза превышающего первоначальные вложения.

«Рассчитываем, что принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности, будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших граждан», – отметил российский премьер.

Программа поддержки проектов обратного инжиниринга была запущена в 2022 г. В настоящий момент она предусматривает предоставление гранта на разработку конструкторской документации комплектующих с компенсацией до 80% затрат. Максимальный размер гранта – 100 млн руб., срок разработки – 24 месяца. В 2022–2023 гг. в рамках программы было поддержано 220 проектов на общую сумму около 10 млрд руб.

В марте глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предприятия новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) уже поставляют производимую продукцию на предприятия России. Он также рассказал, что узлы и агрегаты трансмиссии, производимые предприятиями Запорожской области, применяются предприятиями Санкт-Петербурга, Ивановской и Свердловской областей. Кроме того, по словам Мантурова, луганские предприятия поставляют в другие регионы продукцию «от реле и сеялок до картонной упаковки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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