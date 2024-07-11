Кабмин выделил 1 млрд рублей на создание комплектующих для промышленности
Правительство дополнительно направило 1 млрд руб. на поддержку проектов по созданию комплектующих для различной промышленной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Средства позволят поддержать 30 проектов обратного инжиниринга, которые предусматривают разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия, включая детали и компоненты, используемые в создании медицинских изделий и промышленной продукции реабилитационной направленности, в нефтегазовой и энергетической промышленности, автомобильном, строительно-дорожном и сельскохозяйственном машиностроении.
На заседании правительства Мишустин подчеркнул, что работа выстраивается с опорой на нужды рынка и потребителей. Затем создается новая производственная цепочка, что позволяет добиваться экономического эффекта, более чем в два раза превышающего первоначальные вложения.
«Рассчитываем, что принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности, будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших граждан», – отметил российский премьер.
Программа поддержки проектов обратного инжиниринга была запущена в 2022 г. В настоящий момент она предусматривает предоставление гранта на разработку конструкторской документации комплектующих с компенсацией до 80% затрат. Максимальный размер гранта – 100 млн руб., срок разработки – 24 месяца. В 2022–2023 гг. в рамках программы было поддержано 220 проектов на общую сумму около 10 млрд руб.
В марте глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предприятия новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) уже поставляют производимую продукцию на предприятия России. Он также рассказал, что узлы и агрегаты трансмиссии, производимые предприятиями Запорожской области, применяются предприятиями Санкт-Петербурга, Ивановской и Свердловской областей. Кроме того, по словам Мантурова, луганские предприятия поставляют в другие регионы продукцию «от реле и сеялок до картонной упаковки».