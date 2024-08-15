Доходы российского бюджета от использования лесов выросли на 10% год к году
Поступления в бюджет России от использования лесов выросли до 38,5 млрд руб. в первом полугодии 2024 г. – на 10% в годовом исчислении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на лесоучетную организацию Рослесхоза «Рослесинфорг».
Показатели по платежам выросли в 56 регионах России. Наибольшие поступления были из Иркутской области – почти 2,8 млрд руб. (на 1% больше год к году). Ханты-Мансийский автономный округ, который был лидером рейтинга в 2023 г., занял второе место, перечислив в бюджет страны 2,4 млрд руб. Отчисления Красноярского края выросли на 16%, также составив 2,4 млрд руб. Более 2 млрд руб. было направлено от республики Коми и 1,6 млрд – от Якутии.
Пензенская область увеличила доход от использования лесов на 84% до более 101 млн руб. В Тульской области доходы выросли до 60,3 млн руб. (на 80%), в Дагестане – до 68 млн руб. (на 64%), в Сахалинской области – до 380,8 млн руб. (на 59%). Северная Осетия увеличила доход до 20,9 млн руб. (на 43%).
Отмечается также, что наибольшую часть доходов государства составила заготовка древесины – 23 млрд руб. (на 16,4% больше год к году). Объем лесозаготовки вырос на 2,1% до 91,5 млн кубометров за шесть месяцев 2024 г.
Кроме того, доходы от изучения недр и добычи полезных ископаемых увеличились на 5,9% до 9,4 млрд руб. Поступления от заготовки древесины в рамках инвестиционных проектов выросли до более 3,1 млрд руб. (на 18,6%).
В мае «Ведомости» писали, что в России впервые с I квартала 2021 г. был отмечен рост экспорта круглой древесины (стволы деревьев, очищенные от веток). За январь – март показатель вырос на 15% год к году и составил 673 000 куб. м. По данным «Рослесинфорга», в начале 2024 г. российские бревна экспортировались в восемь стран. Закупку необработанной древесины существенно нарастили Китай, Белоруссия и Иран.