Доходы российского бюджета от использования лесов выросли на 10% год к году

Показатели по платежам выросли в 56 регионах России. Наибольшие поступления были из Иркутской области – почти 2,8 млрд руб. (на 1% больше год к году). Ханты-Мансийский автономный округ, который был лидером рейтинга в 2023 г., занял второе место, перечислив в бюджет страны 2,4 млрд руб. Отчисления Красноярского края выросли на 16%, также составив 2,4 млрд руб. Более 2 млрд руб. было направлено от республики Коми и 1,6 млрд – от Якутии.