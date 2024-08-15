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Доходы российского бюджета от использования лесов выросли на 10% год к году

Ведомости

Поступления в бюджет России от использования лесов выросли до 38,5 млрд руб. в первом полугодии 2024 г. – на 10% в годовом исчислении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на лесоучетную организацию Рослесхоза «Рослесинфорг».

Показатели по платежам выросли в 56 регионах России. Наибольшие поступления были из Иркутской области – почти 2,8 млрд руб. (на 1% больше год к году). Ханты-Мансийский автономный округ, который был лидером рейтинга в 2023 г., занял второе место, перечислив в бюджет страны 2,4 млрд руб. Отчисления Красноярского края выросли на 16%, также составив 2,4 млрд руб. Более 2 млрд руб. было направлено от республики Коми и 1,6 млрд – от Якутии.

Пензенская область увеличила доход от использования лесов на 84% до более 101 млн руб. В Тульской области доходы выросли до 60,3 млн руб. (на 80%), в Дагестане – до 68 млн руб. (на 64%), в Сахалинской области – до 380,8 млн руб. (на 59%). Северная Осетия увеличила доход до 20,9 млн руб. (на 43%).

Отмечается также, что наибольшую часть доходов государства составила заготовка древесины – 23 млрд руб. (на 16,4% больше год к году). Объем лесозаготовки вырос на 2,1% до 91,5 млн кубометров за шесть месяцев 2024 г.

Кроме того, доходы от изучения недр и добычи полезных ископаемых увеличились на 5,9% до 9,4 млрд руб. Поступления от заготовки древесины в рамках инвестиционных проектов выросли до более 3,1 млрд руб. (на 18,6%).

В мае «Ведомости» писали, что в России впервые с I квартала 2021 г. был отмечен рост экспорта круглой древесины (стволы деревьев, очищенные от веток). За январь – март показатель вырос на 15% год к году и составил 673 000 куб. м. По данным «Рослесинфорга», в начале 2024 г. российские бревна экспортировались в восемь стран. Закупку необработанной древесины существенно нарастили Китай, Белоруссия и Иран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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