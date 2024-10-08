Китай введет пошлины на бренди из стран ЕС с 11 октября

В июле Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей: BYD, Geely и SAIC. В августе Китай инициировал иск против Евросоюза в ВТО по пошлинам на электрокары. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют ст. 6 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, умышленно мешая развитию промышленности КНР.