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Китай введет пошлины на бренди из стран ЕС с 11 октября

Ведомости

Министерство коммерции Китая приняло решение ввести антидемпинговые меры в отношении бренди из стран Евросоюза, сообщается на сайте ведомства. Меры начнут действовать с 11 октября.

Импортеры бренди из ЕС должны будут платить депозит в размере до 39% от стоимости товара. КНР также изучает меры, направленные на повышение пошлин на ввоз бензиновых автомобилей с большим объемом двигателя. Агентство Bloomberg отмечает, что на фоне объявленных мер акции европейских производителей авто и бренди упали: BMW – на 3%, Mercedes-Benz Group – на 2,6%, а Remy Cointreau SA – более чем на 8%.

Китай объявил о начале антидемпингового расследования в отношении бренди в январе, после начала расследования ЕС относительно субсидий на электромобили. Большая часть импортированного бренди поступает в Китай из Франции, которая поддержала пошлины ЕС на китайские авто, уточняет Bloomberg.

В июле Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей: BYD, Geely и SAIC. В августе Китай инициировал иск против Евросоюза в ВТО по пошлинам на электрокары. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют ст. 6 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, умышленно мешая развитию промышленности КНР.

4 октября страны ЕС поддержали введение импортных компенсационных пошлин в отношении китайских электромобилей. По мнению Брюсселя, автоконцерны КНР неправомерно используют госсубсидии. В сообщении Еврокомиссии заявлено, что ЕС и Китай «продолжают упорно работать, чтобы исследовать адекватные альтернативные решения», полностью совместимые с принципами ВТО. Постановление ЕК, включающее окончательные выводы по результатам расследования, должно быть опубликовано до 30 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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