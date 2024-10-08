Китай введет пошлины на бренди из стран ЕС с 11 октября
Министерство коммерции Китая приняло решение ввести антидемпинговые меры в отношении бренди из стран Евросоюза, сообщается на сайте ведомства. Меры начнут действовать с 11 октября.
Импортеры бренди из ЕС должны будут платить депозит в размере до 39% от стоимости товара. КНР также изучает меры, направленные на повышение пошлин на ввоз бензиновых автомобилей с большим объемом двигателя. Агентство Bloomberg отмечает, что на фоне объявленных мер акции европейских производителей авто и бренди упали: BMW – на 3%, Mercedes-Benz Group – на 2,6%, а Remy Cointreau SA – более чем на 8%.
Китай объявил о начале антидемпингового расследования в отношении бренди в январе, после начала расследования ЕС относительно субсидий на электромобили. Большая часть импортированного бренди поступает в Китай из Франции, которая поддержала пошлины ЕС на китайские авто, уточняет Bloomberg.
В июле Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей: BYD, Geely и SAIC. В августе Китай инициировал иск против Евросоюза в ВТО по пошлинам на электрокары. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют ст. 6 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, умышленно мешая развитию промышленности КНР.
4 октября страны ЕС поддержали введение импортных компенсационных пошлин в отношении китайских электромобилей. По мнению Брюсселя, автоконцерны КНР неправомерно используют госсубсидии. В сообщении Еврокомиссии заявлено, что ЕС и Китай «продолжают упорно работать, чтобы исследовать адекватные альтернативные решения», полностью совместимые с принципами ВТО. Постановление ЕК, включающее окончательные выводы по результатам расследования, должно быть опубликовано до 30 октября.