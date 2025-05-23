Пострадавшим от разлива мазута отелям предложено развивать формат «все включено»
Туристический бизнес Анапы и прилегающих территорий, пострадавших от разлива мазута в декабре 2024 года, может получить новые меры поддержки. Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) направил в Минэкономразвития свои предложения (есть у «Ведомостей») о возможной помощи. Также союз дал ряд рекомендаций самим отельерам. Среди них – развитие формата «все включено».
Согласно письму президента ОСИГ Алексея Волкова, союз предлагает:
Полное освобождение от налогов и неналоговых платежей в 2025 году.
Субсидии и беспроцентные кредиты для компенсации расходов на зарплаты.
Помимо финансовой помощи, ОСИГ предлагает Минэку «репутационные» меры:
Организацию работы общественных пространств и зон отдыха на набережных и пляжах.
Проведение разнообразных мероприятий (исторических, культурных, спортивных, гастрономических).
Бизнесу же союз рекомендует в первую очередь заняться снижением издержек и повышением производительности труда. Кроме этого, отельерам предложено пересмотреть формат работы:
Развивать новые форматы отдыха, включая «все включено».
Расширить экскурсионные программы и сотрудничество с винодельнями и заповедниками.
После разлива мазута бизнес в Анапе испытывает сложности с бронированием в летнем сезоне. По данным ОСИГ, в мае средняя заполняемость составила 51,8%. При этом процент бронирований в июне снизился почти вдвое – с 64% в 2024 г. до 32,27% в текущем году. Июльский разрыв еще больше: 72,1% в 2024 г. против 30,5%.
Правительство уже предоставило отсрочку по страховым взносам и налогам на имущество для 1200 местных предприятий. Корпорация МСП также упростила реструктуризацию кредитов для малого бизнеса.