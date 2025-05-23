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Пострадавшим от разлива мазута отелям предложено развивать формат «все включено»

Ведомости

Туристический бизнес Анапы и прилегающих территорий, пострадавших от разлива мазута в декабре 2024 года, может получить новые меры поддержки. Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) направил в Минэкономразвития свои предложения (есть у «Ведомостей») о возможной помощи. Также союз дал ряд рекомендаций самим отельерам. Среди них – развитие формата «все включено».

Согласно письму президента ОСИГ Алексея Волкова, союз предлагает:

  • Полное освобождение от налогов и неналоговых платежей в 2025 году.

  • Субсидии и беспроцентные кредиты для компенсации расходов на зарплаты.

Помимо финансовой помощи, ОСИГ предлагает Минэку «репутационные» меры:

  • Организацию работы общественных пространств и зон отдыха на набережных и пляжах.

  • Проведение разнообразных мероприятий (исторических, культурных, спортивных, гастрономических).

Бизнесу же союз рекомендует в первую очередь заняться снижением издержек и повышением производительности труда. Кроме этого, отельерам предложено пересмотреть формат работы:

  • Развивать новые форматы отдыха, включая «все включено».

  • Расширить экскурсионные программы и сотрудничество с винодельнями и заповедниками.

После разлива мазута бизнес в Анапе испытывает сложности с бронированием в летнем сезоне. По данным ОСИГ, в мае средняя заполняемость составила 51,8%. При этом процент бронирований в июне снизился почти вдвое – с 64% в 2024 г. до 32,27% в текущем году. Июльский разрыв еще больше: 72,1% в 2024 г. против 30,5%.

Правительство уже предоставило отсрочку по страховым взносам и налогам на имущество для 1200 местных предприятий. Корпорация МСП также упростила реструктуризацию кредитов для малого бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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