Пострадавшим от разлива мазута отелям предложено развивать формат «все включено»

После разлива мазута бизнес в Анапе испытывает сложности с бронированием в летнем сезоне. По данным ОСИГ, в мае средняя заполняемость составила 51,8%. При этом процент бронирований в июне снизился почти вдвое – с 64% в 2024 г. до 32,27% в текущем году. Июльский разрыв еще больше: 72,1% в 2024 г. против 30,5%.