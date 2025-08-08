В ЦБ не видят рисков во временном переходе на четырехдневную рабочую неделю

6 августа стало известно, что производитель строительных материалов «Цемрос» (ранее «Евроцемент») переходит на четырехдневную рабочую неделю на фоне падения потребления цемента и роста доли импорта. Уточняется, что такой режим будет установлен для сохранения рабочих мест и адаптации к рыночной ситуации. «Цемрос» в полном объеме сохраняет социальный пакет, следует из заявления.