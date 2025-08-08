В ЦБ не видят рисков во временном переходе на четырехдневную рабочую неделю
В Банке России не видит системных рисков в введении временной четырехдневной рабочей недели на некоторых предприятиях. Такое мнение выразил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, передает ТАСС.
Он пояснил, что переход на четырехдневную рабочую неделю обусловлен временным падением спроса на продукцию ряда компаний, В частности. автомобилестроение, после периода повышенного спроса в последние два года.
По словам Заботкина, это свидетельствует о снижении экономического перегрева. В прошлом были примеры случаев краткосрочного введения четырехдневного рабочего режима на некоторых предприятиях, после чего они возвращались к обычному графику работы, добавил он.
6 августа стало известно, что производитель строительных материалов «Цемрос» (ранее «Евроцемент») переходит на четырехдневную рабочую неделю на фоне падения потребления цемента и роста доли импорта. Уточняется, что такой режим будет установлен для сохранения рабочих мест и адаптации к рыночной ситуации. «Цемрос» в полном объеме сохраняет социальный пакет, следует из заявления.