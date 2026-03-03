Bloomberg: экономика Европы выдержит войну с Ираном, если она кончится за месяц
Следующие четыре недели определят, столкнется ли экономика Европы с новым кризисом или лишь с замедлением темпов восстановления, пишет Bloomberg со ссылкой на собственный анализ.
Срок в четыре недели ранее обозначил президент США Дональд Трамп, заявивший, что операция против Ирана продлится около месяца. Более длительный конфликт грозит подорвать хрупкое оживление еврозоны и ускорить инфляцию, отмечает агентство.
Аналитики полагают, что зависимость от нефти и газа из Ближнего Востока делает Европу «наиболее уязвимой крупной экономикой» к последствиям эскалации. По оценке Bloomberg Economics, краткосрочный конфликт и временный рост цен нанесут ограниченный ущерб, но затяжная война с устойчиво высокими ценами на энергоносители вынудит правительства тратить больше на поддержку населения и поставить европейскую политическую элиту в трудную ситуацию.
Стоимость Brent в понедельник превысила $80 за баррель, хотя до эскалации держалась на уровне $65. Европейские цены на газ выросли более чем на 60% с пятницы после того, как Катар приостановил работу крупнейшего в мире экспортного месторождения из-за атак Ирана. Morgan Stanley подсчитал, что устойчивое подорожание нефти на $10 за баррель добавит 0,4 п. п. к инфляции в еврозоне и снизит рост экономики на 0,15 п. п.
Представители Европейского центробанка призывают не спешить с выводами о влиянии на экономику. Так, глава Центробанка Ирландии Габриэль Махлуф и его австрийский коллега Мартин Кохер заявили, что оценивать последствия преждевременно. Глава нацбанка Бельгии Пьер Вунш предупредил, что при затяжном конфликте повышение цен на энергоносители окажется чистым инфляционным фактором. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн сообщил FT, что регулятор будет внимательно следить за развитием событий, напомнив о сценарии «резкого скачка инфляции и падения производства» из-за перебоев с поставками.
Рынки пока сохраняют осторожный оптимизм. Глава инвестиционной стратегии EMEA BlackRock Карим Шедид назвал происходящее «шоком волатильности, а не шоком предложения». Инвесторы, по его словам, не видят сейсмического удара по инфляции.
С 28 февраля США и Израиль ведут операцию, нанося удары по всей территории Ирана, включая Тегеран. В первый же день операции были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и министр обороны Азиз Насирзаде, а также другие высокопоставленные военные командиры. Иран в ответ проводит атаки по американским базам по всему Ближнему Востоку.