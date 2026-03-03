Bloomberg: экономика Европы выдержит войну с Ираном, если она кончится за месяц

Стоимость Brent в понедельник превысила $80 за баррель, хотя до эскалации держалась на уровне $65. Европейские цены на газ выросли более чем на 60% с пятницы после того, как Катар приостановил работу крупнейшего в мире экспортного месторождения из-за атак Ирана. Morgan Stanley подсчитал, что устойчивое подорожание нефти на $10 за баррель добавит 0,4 п. п. к инфляции в еврозоне и снизит рост экономики на 0,15 п. п.