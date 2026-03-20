Экономика /

Денежная база в России возросла за неделю на 108,6 млрд рублей

Денежная база в узком определении в России по состоянию на 13 марта 2026 г. достигла 19,9 трлн руб. Об этом сообщил Центральный банк.

К 6 марта показатель составлял 19,8 трлн руб. Таким образом, за неделю он увеличился на 0,55%, или на 108,6 млрд руб.

За неделю с 27 февраля по 6 марта объем денежной базы в узком определении в стране продемонстрировал рост на 0,92%, или на 181,6 млрд руб.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Центробанком наличные деньги (с учетом остатков в кассах банков) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным финансовыми организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.

