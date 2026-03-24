Набиуллина: вклад повышения НДС в инфляцию оказался ограниченным
Эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% был ограничен, вклад в инфляцию составил чуть более 1 процентного пункта (п. п.). Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 г.
«Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным. <...> Уверяю, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимы», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал закон, согласно которому в России с 2026 г. НДС будет увеличен с 20 до 22%. При этом льготная ставка в 10% будет сохранена для всех социально значимых товаров. В документе утверждается поэтапный переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС: в 2026 г. этот порог будет уменьшен с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. В первоначальной версии законопроекта предлагалось сразу снизить сумму с 60 млн до 10 млн руб.
Аналитики Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды» 12 марта писали, что повышение НДС уже отразилось в ценах, но возможны незначительные вторичные эффекты. В регуляторе отметили, что этому способствовало ослабление потребительского спроса в непродовольственном сегменте в период повышения НДС, а также снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.