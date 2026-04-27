Правкомиссия одобрила введение НДФЛ на операции с цифровой валютой
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс РФ, предусматривающий введение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от операций с цифровой валютой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы.
Речь идет об изменениях в ст.41 Налогового кодекса. НДФЛ будут облагаться те доходы, которые были получены от операций с цифровой валютой, включая ее обмен.
1 апреля 2026 г. правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на регулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля они были приняты Госдумой в первом чтении.
Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит общие требования к ее обороту. Полномочия по регулированию криптовалюты предлагается дать Банку России. Граждане России смогут легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках, пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ней.