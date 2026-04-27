CNY Бирж.10,944-0,33%MGTS1 070-0,56%VEON-RX67,8-2,16%IMOEX2 733,53+0,02%RTSI1 151,11+0,98%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Экономика

Правкомиссия одобрила введение НДФЛ на операции с цифровой валютой

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс РФ, предусматривающий введение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от операций с цифровой валютой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы.

Речь идет об изменениях в ст.41 Налогового кодекса. НДФЛ будут облагаться те доходы, которые были получены от операций с цифровой валютой, включая ее обмен.

1 апреля 2026 г. правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на регулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля они были приняты Госдумой в первом чтении.

Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит общие требования к ее обороту. Полномочия по регулированию криптовалюты предлагается дать Банку России. Граждане России смогут легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках, пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ней.

Эксперты опасаются ухода владельцев криптовалют в серую зону из-за новых законов
