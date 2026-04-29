Сбер снизил прогноз роста ВВП России до 0,5-1% в 2026 году
Сбербанк снизил прогноз по динамике российского ВВП на 2026 г. Показатель сократился до 0,5-1% с 1-1,5%. Об этом сообщил зампред правления, финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.
Прогноз по инфляции также ухудшился с 5-6% до 6-6,5%. Рост кредитов физических лиц в банках России спрогнозирован на уровне 5-8% в 2026 г. (против 9-11% ранее). При этом Скворцов подчеркнул, что сам Сбербанк планирует расти выше уровня рынка.
Прогноз по росту кредитования компаний в текущем году сохранился на уровне 10-12%. Также ожидается, что депозиты юрлиц покажут рост на 10-12%.
24 апреля, после снижения ключевой ставки на 50 б. п. до 14,5%, глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в первом квартале 2026 г. рост экономики замедлился из-за адаптации к повышению налогов и календарного фактора: было минус 3 рабочих дня. По ее словам, во втором квартале эффект будет обратным, корректная оценка будет дана по итогам полугодия. Председатель регулятора также говорила, что инвестиции в целом снизились, по году ожидаются на уровне прошлого.
27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выхода экономики на более высокие и устойчивые темпы роста. «Прошу вас поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста», – отмечал российский лидер на ежегодном заседании Совета законодателей.