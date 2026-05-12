Минэк разрабатывает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес
Минэкономразвития разрабатывает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Занимаемся помощью малому бизнесу в работе с цифровыми платформами, пропагандируем настройку эффективности», – сказал Решетников. Глава Минэкономразвития отметил, что, несмотря на бюджетные ограничения, идет работа по вовлечению ветеранов СВО, кто возвращается в тему малого бизнеса.
По словам министра, многие ветераны, имеющие предпринимательский опыт, возвращаются с желанием и идеями для развития бизнеса. Решетников подчеркнул, что задача государства в таких случаях заключается в их поддержке и выделении грантов.