МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год
Международное энергетическое агентство (МЭА) существенно ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 г. на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в опубликованном отчете организации.
Теперь агентство ожидает сокращения спроса на нефть на 420 000 баррелей в сутки. Наиболее сильное падение, по оценке МЭА, придется на II квартал – 2,45 млн баррелей в сутки. До этого организация прогнозировала снижение на 1,5 млн баррелей в сутки за этот период.
Согласно обновленному прогнозу, мировой спрос на нефть в 2026 г. составит 104 млн баррелей в сутки. Это на 1,3 млн баррелей ниже довоенной оценки агентства.
В МЭА отметили, что наиболее серьезно последствия ближневосточного конфликта уже затронули нефтехимическую отрасль и авиаперевозки. В дальнейшем, считают аналитики, на потребление топлива будут все сильнее влиять рост цен на нефть, ухудшение экономической ситуации и меры по сокращению спроса.
10 мая сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан сократить потребление топлива и отказаться от необязательных поездок из-за роста мировых цен на нефть на фоне конфликта в Иране. Для экономии энергоресурсов власти Индии предложили использовать меры, применявшиеся во время пандемии COVID-19, включая удаленную работу и онлайн-совещания. Правительство также задействовало антикризисный план для поддержки бизнеса и потребителей.
В интервью «Ведомостям» вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что экспортная цена российской нефти в 2026 г. прогнозируется на уровне $59 за баррель, а в 2027–2029 гг. – около $50 за баррель. По его словам, России необходимо сохранять прагматичную и консервативную экономическую политику, несмотря на то что кризис на Ближнем Востоке сейчас создает предпосылки для роста экспортных доходов.