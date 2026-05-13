CNY Бирж.10,784-0,6%BISVP10,48+0,87%UTAR10,76-0,09%IMOEX2 682,04-0,29%RTSI1 145,04-0,29%RGBI119,48-0,01%RGBITR782,38+0,02%
Экономика

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире на 2026 год

Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) существенно ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 г. на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в опубликованном отчете организации.

Теперь агентство ожидает сокращения спроса на нефть на 420 000 баррелей в сутки. Наиболее сильное падение, по оценке МЭА, придется на II квартал – 2,45 млн баррелей в сутки. До этого организация прогнозировала снижение на 1,5 млн баррелей в сутки за этот период.

Согласно обновленному прогнозу, мировой спрос на нефть в 2026 г. составит 104 млн баррелей в сутки. Это на 1,3 млн баррелей ниже довоенной оценки агентства.

В МЭА отметили, что наиболее серьезно последствия ближневосточного конфликта уже затронули нефтехимическую отрасль и авиаперевозки. В дальнейшем, считают аналитики, на потребление топлива будут все сильнее влиять рост цен на нефть, ухудшение экономической ситуации и меры по сокращению спроса.

10 мая сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан сократить потребление топлива и отказаться от необязательных поездок из-за роста мировых цен на нефть на фоне конфликта в Иране. Для экономии энергоресурсов власти Индии предложили использовать меры, применявшиеся во время пандемии COVID-19, включая удаленную работу и онлайн-совещания. Правительство также задействовало антикризисный план для поддержки бизнеса и потребителей.

В интервью «Ведомостям» вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что экспортная цена российской нефти в 2026 г. прогнозируется на уровне $59 за баррель, а в 2027–2029 гг. – около $50 за баррель. По его словам, России необходимо сохранять прагматичную и консервативную экономическую политику, несмотря на то что кризис на Ближнем Востоке сейчас создает предпосылки для роста экспортных доходов.

