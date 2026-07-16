Минэк представил перечень для включения в реестр цифровых платформ
Минэкономразвития опубликовало 12 сервисов, которые планируется включить в реестр цифровых платформ. Из них 11 являются крупнейшими российскими маркетплейсами, агрегаторами услуг, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
По словам зампредседателя правительства – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, целью закона «О платформенной экономике» стала защита прав продавцов и покупателей. В частности, сервисы, которые подпадут под действие документа, будут идентифицировать продавца перед допуском на платформу через государственные информационные ресурсы.
Первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников подчеркнул, что платформы проинформированы о перечне. Ведомство находится в тесном взаимодействии с ними, сказал он.
Закон вступит в силу с октября 2026 г. В январе «Ведомости» писали, что для включения в реестр среднесуточное количество пользователей сайта платформы за год должно быть не менее 100 000 человек, а количество партнеров, которые совершили хотя бы одну транзакцию, – не менее 10 000. Совокупный объем сделок партнеров на платформе должен составлять не менее 50 млрд руб.