Набиуллина не исключила повышения ставки ЦБ

Она напомнила, что проводимая денежно-кредитная политика привела к тому, что за полтора года устойчивая инфляция снизилась до 4–5%, более чем в два раза при пересчете на год. По словам Набиуллиной, регулятор будет принимать решения по ставке исходя из необходимости достижения устойчивого снижения инфляции.