Набиуллина не исключила повышения ставки ЦБ
Банк России сохраняет возможность повышения ключевой ставки, если это потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню 4%. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.
Она напомнила, что проводимая денежно-кредитная политика привела к тому, что за полтора года устойчивая инфляция снизилась до 4–5%, более чем в два раза при пересчете на год. По словам Набиуллиной, регулятор будет принимать решения по ставке исходя из необходимости достижения устойчивого снижения инфляции.
Совет директоров Банка России 24 июля снизил ключевую ставку до 14%. Повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.
В ЦБ также заявили, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. В Центробанке отметили, что оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания относительно будущего спроса и объемов выпуска.
После заседания Банка России РСПП выступил с заявлением пересмотреть действующий таргет по инфляции на уровне 4%, который сохраняется с 2015 г. В организации считают, что текущие макроэкономические условия существенно отличаются от тех, в которых устанавливался этот показатель, поэтому параметры денежно-кредитной политики требуют корректировки. По мнению Мурычева, действующий таргет уже не соответствует реалиям российской экономики.