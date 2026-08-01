С1 августа налоговые уведомления будут по умолчанию приходить на «Госуслуги»

Россияне смогут отказаться от получения налоговых документов через портал. В таком случае уведомления будут направляться по почте либо размещаться в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Кроме того, получить налоговое уведомление в бумажном виде также можно будет при обращении в любой налоговый орган, обслуживающий физических лиц, или в МФЦ.