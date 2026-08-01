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Главная / Экономика /

С1 августа налоговые уведомления будут по умолчанию приходить на «Госуслуги»

Ведомости

С 1 августа налоговые уведомления для физических лиц в России будут по умолчанию направляться в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги».

Ранее для получения налоговых документов через портал необходимо было самостоятельно подписать и направить в ФНС специальное уведомление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну.

Россияне смогут отказаться от получения налоговых документов через портал. В таком случае уведомления будут направляться по почте либо размещаться в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Кроме того, получить налоговое уведомление в бумажном виде также можно будет при обращении в любой налоговый орган, обслуживающий физических лиц, или в МФЦ.

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Общество

О том, что налоговые уведомления станут направляться через «Госуслуги» автоматически, сообщили в ФНС 19 июля. Правительство и ВЭБ.РФ совершенствуют налоговые режимы в России в рамках перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кабмину и госкорпорации поручено создать механизм беспрепятственного перехода между формами бизнеса и налоговыми режимами с использованием цифровых платформенных решений. В числе поручений – сохранить порог в 20 млн руб. по УСН для уплаты НДС и ввести специальный правовой режим для городов опережающего развития с особыми правилами местного самоуправления и строительства. Кроме того, правительство займется упрощением условий ведения бизнеса для субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся производством товаров.

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