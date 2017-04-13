Крупнейший банк Крыма получит 15 млрд рублей от государства

Государство вольет 15 млрд руб. в капитал крупнейшего банка Крыма – Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев – оно опубликовано на сайте правительства в четверг. Банк разместит допэмиссию, которую выкупит Российская Федерация, говорится в сообщении, средства на выкуп акций заложены в федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018–2019 гг. Докапитализация РНКБ позволит ему обеспечить реализацию значимых для развития Крыма инвестиционных проектов, указано там же.

О докапитализации РНКБ просил власти еще год назад. Тогда председатель его совета директоров Михаил Якунин написал письмо Владимиру Путину с просьбой докапитализировать банк на 21 млрд руб. в течение 2017–2019 гг., писал «Интерфакс». О том, что банк рассчитывал получить именно такую сумму, «Ведомостям» подтверждал человек, близкий к кредитной организации.

Вливания в капитал банка стали возможны благодаря тому, что Альфа-банк досрочно вернул средства госпомощи, полученные им в рамках программы докапитализации банков, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к одному из банков – претендентов на докапитализацию. В 2015 г. Альфа-банк получил ОФЗ на 63 млрд руб., но в феврале этого года решил эти средства вернуть. Практически сразу ОФЗ на 14,2 млрд руб. были переданы «Российскому капиталу», дочернему банку Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Остальные средства – 48,6 млрд руб. – поступят в бюджет, говорил «Ведомостям» на этой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев. Но как будут далее распределены эти средства, он комментировать не стал. Сотрудник одного из банков – претендентов на докапитализацию, сотрудник банка, получавшего ОФЗ и федеральный чиновник утверждали, что оставшиеся средства пойдут на пополнение собственных средств ряда банков. Среди претендентов – РСХБ, Генбанк, РНКБ.

О том, что РСХБ может получить средства в капитал за счет досрочного возврата ОФЗ Альфа-банком, в конце марта писал Bloomberg со ссылкой на источники. По сведениям агентства, сумма составит 30 млрд руб. Зампред правления РСХБ Кирилл Левин подтверждал «Коммерсанту», что у государства есть такие планы, но суммы он не назвал. Человек, близкий к одному из банков-претендентов, говорил, что Генбанк может получить 3–5 млрд руб.