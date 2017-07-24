Минюст предлагает платить штрафы за долги по потребкредитам c отсрочкой

Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: А штрафы можно потом

Минюст предложил гасить штрафы после текущих платежей. По мнению Минюста, законопроект не ущемляет прав кредиторов Максим Стулов / Ведомости

Порядок погашения потребительского кредита нарушает интересы заемщиков и противоречит Гражданскому кодексу – таково экспертное заключение Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Совет положительно оценил законопроект Минюста, которым он предлагает изменить очередность погашения потребительского кредита.

Сейчас по закону, если заемщик просрочил платеж, сначала выплачиваются проценты и основной долг, затем – штраф за просрочку и только после штрафа – проценты и сумма основного долга за текущий период. Минюст предложил гасить штрафы после текущих платежей. По мнению Минюста, законопроект не ущемляет прав кредиторов.

Гражданский кодекс разбивает платежи по кредитам на три части: основной долг, проценты, издержки по получению исполнения, рассказывает Ольга Плешанова из юридической фирмы «Инфралекс» (присутствовала на заседании совета). Много споров было связано с тем, можно ли соглашением сторон поставить штрафы и неустойки перед погашением процентов и тела кредита, вспоминает Плешанова, – суды четко определили, что нельзя.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация российских банков (АРБ) направили в Минюст письма с критикой законопроекта. Если изменить порядок погашения задолженности, заемщики будут хуже относиться к исполнению своих обязательств, пишет АРБ, а значит, доступность потребительского кредитования снизится: банки компенсируют риски высокой ставкой. А НСФР указывает на разницу между потребительским кредитом и кредитом для предпринимателей, где есть банковские гарантии, обеспечительные депозиты и безакцептное списание со счетов.

Назвать правовым Положительное заключение Совета по кодификации усиливает позиции Минюста – проект имеет больше шансов пройти правительство и Госдуму, указывает Ольга Плешанова из «Инфралекса». В совете состоят наиболее авторитетные цивилисты, их положительное заключение говорит, что законопроект можно назвать правовым, сказал юрист BGP Litigation Олег Хмелевский. Заключение совета обязательно для всех законопроектов, которые содержат нормы гражданско-правового характера и вносятся правительством, заключает Плешанова.

Штрафы играют скорее профилактическую роль и, если будут погашаться в последнюю очередь, не будут иметь прежней силы, соглашается председатель совета директоров правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. После погашения просрочки может остаться незначительный долг, а суд имеет право уменьшить штраф до соразмерного оставшемуся долгу, указывает он, кроме того, если штраф – это все обязательства, кредитор не может требовать банкротства заемщика. Но очередность погашения, которую предлагает Минюст, правильнее с точки зрения потребителя, уверен Олевинский: если заемщик погасит сначала проценты и тело долга, кредитору вернутся его деньги и плата за пользование ими.

После межведомственного согласования законопроект будет внесен в правительство, сказал представитель Минюста и напомнил, что заключения Совета по кодификации – рекомендательные (см. врез). «Мы поддерживаем поправки Минюста», ­– сказал в пятницу представитель ЦБ, хотя полтора месяца назад в комментарии «Коммерсанту» ЦБ уверял, что идея Минюста требует обсуждения и оценки последствий. Права потребителей защищены несколькими нормами, говорил «Коммерсанту» представитель ЦБ, в том числе ограничивающими полную стоимость кредита, а также размер неустойки. Почему ЦБ изменил точку зрения, его представитель не сказал.

Представитель «ВТБ 24» отметил, что банк поддерживает Минюст: штрафы начисляются на тело долга и погашение сначала тела долга, а затем штрафов снижает сумму долга и нагрузку на клиента. Сбербанк от комментариев отказался, остальные банки не ответили.