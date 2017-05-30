Сложности с выплатой кредитов испытывают 5–6,5 млн россиян – НБКИ

Сложности с обслуживанием кредитов испытывают в России от 5 млн до 6,5 млн человек, рассказал на круглом столе замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.

«Причины [возникновения просрочки] две: первая – необязательность и малоответственность человека, и вторая – отсутствие материальных возможностей обслуживания долга», – сказал он.

При этом нет материальной возможности платить кредит у 3 млн человек (это 8% всех заемщиков), подсчитали в НБКИ. Их текущая долговая нагрузка составляет более 60% (т. е. платежи по всем кредитам занимают более 60% от доходов), в НБКИ считают этот показатель критичным.

«У 3 млн, на наш взгляд, нет реальной возможности обслуживать текущие кредитные обязательства. Как они появились – это другой вопрос», – отметил Шикин.

При этом, по его словам, доля просроченных кредитов не растет и остается на уровне 16%, при том что число выдач новых кредитов увеличивается: в I квартале 2017 г. было выдано 6 млн кредитов против чуть более 4 млн годом ранее.

По данным НБКИ, самая большая доля просрочки – в сегменте кредитных карт (25%) и потребительском кредитовании (более 20%). В автокредитах уровень просрочки достигает 11%, в ипотеке – 5%.