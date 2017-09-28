Россия стала мировым лидером по росту числа миллионеров

В мировом рейтинге миллионеров-инвесторов Россия по итогам 2016 г. обогнала Саудовскую Аравию, где оказалось на 4000 богатых людей меньше Максим Стулов / Ведомости

Длящийся уже не первый год рост финансовых рынков ведет к появлению все большего числа миллионеров и увеличению их состояний, свидетельствует доклад World Wealth Report 2017. Ежегодное исследование о людях с крупными состояниями (имеющих минимум $1 млн для инвестиций) и отрасли по управлению их активами представила консалтинговая компания Capgemini.

Согласно ее данным, в 2016 г. рост совокупного состояния богачей ускорился, составив 8,2% против 4% годом ранее, и достиг $63,5 трлн. Количество же миллионеров выросло на 7,5% до 16,5 млн, тогда как в 2015 г. – на 4,9%.

Ряд рынков показали заметно более высокие результаты, прежде всего Россия и Бразилия, отмечает Capgemini. При этом Россия оказалась первой в мире по росту и числа миллионеров, и их состояния (примерно на 20% в обоих случаях) после небольшого снижения показателей в 2015 г. В России теперь, по подсчетам Capgemini, 182 000 миллионеров (в 2015 г. было 152 000), страна находится на 15-м месте в мире. Между тем в Южной Корее, население которой почти в три раза меньше российского, 208 000 человек, которые могут выделить на инвестиции $1 млн и больше. В Канаде, также показавшей одни из самых высоких темпов роста, их 357 000, в Великобритании – 568 000, в Китае (4-е место) – 1 129 000, в США (1-е место) – 4 795 000.

На втором месте по темпам роста числа богатых людей после России – Бразилия (+10,7% до 164 000). Рывок этих двух стран в мировой табели о рангах во многом объясняется сильным подъемом их фондовых рынков и укреплением национальных валют по отношению к доллару, который используется для расчетов размера состояния.

Как следует из опросов, которые Capgemini проводила среди инвесторов и управляющих их состояниями, акции являются главным активом, в который миллионеры вкладывают средства. На конец 2016 г. на фондовый рынок у них приходилось 24,8% портфеля (а во II квартале 2017 г. эта доля выросла до 31,1%). При этом более 90% инвесторов заявили, что акции вносят «значительный или наиболее значительный вклад в получение инвестиционного дохода».

В 2016 г. фондовые рынки России и Бразилии показали значительный рост. В последнем случае инвесторы, воодушевленные импичментом президента Дилмы Руссеф, надеялись, что возглавивший страну Мешел Темер сможет с помощью экономических реформ и улучшения инвестиционного климата добиться прекращения двухлетней рецессии. В результате индекс Bovespa вырос на 38,93%.

В России же индекс ММВБ взлетел на 26,8%, причем стремительный рост произошел в конце года – после избрания 8 ноября Дональда Трампа президентом США. Инвесторы тогда надеялись на улучшение отношений между двумя странами. Но этого не произошло, и в первом полугодии российский рынок рухнул. В четверг ММВБ колеблется у отметки 2080 пунктов, тогда как прошлый год завершил на уровне 2232,7 пункта.

Богатые инвесторы обычно диверсифицируют портфели, вкладывая деньги не только на национальном рынке, но в прошлом году фондовые рынки по всему миру продемонстрировали хороший рост. Так, фондовый индекс развитых рынков MSCI World поднялся на 5,3%, а развивающихся MSCI EM – на 8,6%.