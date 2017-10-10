Российские компании к октябрю привлекли на бирже больше, чем за весь прошлый год

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Российские эмитенты оценили преимущества Московской биржи Андрей Гордеев / Ведомости

За январь – сентябрь 2017 г. российские эмитенты привлекли на Московской бирже более 145,6 млрд руб. за счет размещения акций (IPO и SPO), следует из данных Московской биржи. В этом году на площадке прошло лишь одно IPO – сети «Детский мир», которая привлекла 18,4 млрд руб. В основном на рынок капитала выходили публичные компании: «Фосагро» (14,9 млрд руб.), ТМК (10,4 млрд руб.), «Аэрофлот» (9,8 млрд руб.), а также Объединенная вагонная компания (1,9 млрд руб.) и ММК ($223 млн). Но самая крупная сделка пока продажа шведской Telia 6,2% акций «Мегафона» за 22,5 млрд руб.

В ближайший год мы ожидаем 5–7 сделок на рынке IPO, говорит управляющий директор по развитию первичного рынка Московской биржи Анна Василенко. Однако пока известно только о планах группы «Обувь России», которая надеется привлечь от инвесторов 6,5–7,9 млрд руб. Кроме того, ожидается приватизация 25% минус 1 акция «Совкомфлота», SPO «Русской аквакультуры» (около 3–4 млрд руб.), Московского кредитного банка (примерно на 14,5 млрд руб.).