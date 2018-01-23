Участники Давосского форума верят в блокчейн

«Я не знаю, что такое криптовалюты, нет четкого определения», – сказал министр связи Николай Никифоров Евгений Разумный / Ведомости

На сессии «Россия в глобальной цифровой повестке», организованной «Русским домом» на Всемирном экономическом форуме в Давосе, журналист Time спросил министра связи Николая Никифорова о мотивации правительства России поддерживать блокчейн и криптовалюты.

«Блокчейн - это важная сквозная технология цифровой экономики, которая делает экономику эффективнее, и, как следствие, повышается качество жизни», - ответил Никифоров. А вот криптовалюты Россия не поддерживает, заметил он. «Я не знаю, что такое криптовалюты, нет четкого определения», – сказал он.

Речь идет о цифровых токенах, пояснил Никифоров: нужно определить условия, за сколько рублей или долларов можно их продать или купить, и такая нормативная база вскоре появится в России, заверил министр. Скепсис Никифорова разделяет и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. «Для нас очевидно, что биткойн - это пузырь. В России многие люди хотят инвестировать в биткойн, но мы думаем, что это пузырь», – заявил он на сессии CNBC (цитата по ТАСС).

О том, что Россия может стать лидером в технологии блокчейн, говорили многие участники сессии.

«Блокчейн говорит по-русски, русские доминируют в этой технологии, - заметил основатель блокчейн-платформы Universa Александр Бородич. По его словам, браузера блокчейна (технологии, которая позволит использовать блокчейн везде) пока что не придумано, но Россия находится в шаге от революции, многие открывают кафедры по блокчейну, к технологии подключаются многие компании и банки. С ним соглашается основатель блокчейн-платформы Waves Александр Иванов. Он уверен, что все финансовые рынки перейдут на блокчейн и Россия может стать лидером.

Верит в блокчейн и председатель ВЭБа Сергей Горьков. По его словам, России важно определиться с приоритетами развития, добившись успеха в нескольких выбранных областях. В качестве примера он привел именно блокчейн.

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