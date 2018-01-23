Участники Давосского форума верят в блокчейн

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«Я не знаю, что такое криптовалюты, нет четкого определения», – сказал министр связи Николай Никифоров
Евгений Разумный / Ведомости
На сессии «Россия в глобальной цифровой повестке», организованной «Русским домом» на Всемирном экономическом форуме в Давосе, журналист Time спросил министра связи Николая Никифорова о мотивации правительства России поддерживать блокчейн и криптовалюты.
«Блокчейн - это важная сквозная технология цифровой экономики, которая делает экономику эффективнее, и, как следствие, повышается качество жизни», - ответил Никифоров. А вот криптовалюты Россия не поддерживает, заметил он. «Я не знаю, что такое криптовалюты, нет четкого определения», – сказал он.
Речь идет о цифровых токенах, пояснил Никифоров: нужно определить условия, за сколько рублей или долларов можно их продать или купить, и такая нормативная база вскоре появится в России, заверил министр. Скепсис Никифорова разделяет и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. «Для нас очевидно, что биткойн - это пузырь. В России многие люди хотят инвестировать в биткойн, но мы думаем, что это пузырь», – заявил он на сессии CNBC (цитата по ТАСС).
О том, что Россия может стать лидером в технологии блокчейн, говорили многие участники сессии.
«Блокчейн говорит по-русски, русские доминируют в этой технологии, - заметил основатель блокчейн-платформы Universa Александр Бородич. По его словам, браузера блокчейна (технологии, которая позволит использовать блокчейн везде) пока что не придумано, но Россия находится в шаге от революции, многие открывают кафедры по блокчейну, к технологии подключаются многие компании и банки. С ним соглашается основатель блокчейн-платформы Waves Александр Иванов. Он уверен, что все финансовые рынки перейдут на блокчейн и Россия может стать лидером.
Верит в блокчейн и председатель ВЭБа Сергей Горьков. По его словам, России важно определиться с приоритетами развития, добившись успеха в нескольких выбранных областях. В качестве примера он привел именно блокчейн.
Как развлекают гостей Давоса
Walter Duerst / World Economic Forum
В Давосе проходят не только официальные сессии и пленарные заседания. Посетителей развлекают в выставочном пространстве и на мастер-классах. Например, в мастерской креативных технологий ETH Zurich рассказывают о революционных цифровых технологиях, гуманизации роботов и возможности использования 3D и 4D печати
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Christian Clavadetscher / World Economic Forum
Участники форума могут присоединиться к театральному семинару и попробовать рассказать историю своей жизни. Ведет семинар актриса и клоун Сабина Чоукар. Она работает с сирийскими беженцами в Ливане и использует этот метод, чтобы помочь им пережить свои потери
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Mattias Nutt / World Economic Forum
Фотограф National Geographic Кори Ричардс рассказал о том, что познание себя, человечества и планеты является необходимым условием благополучия в мире
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Laurent Gillieron / Reuters
В этом году китайская делегация - самая многочисленная и представительная в Давосе. В первый день работы Всемирного экономического форума президент Швейцарии Дорис Лейтхард и председатель КНР Си Цзиньпин открыли швейцарско-китайский год туризма у ледяной скульптуры панды, размещенной у конгресс-центра
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Т. Лысова / Ведомости
В холле конгресс-центра размещена инсталляция из гигантских прозрачных шаров. Открытый проект исследователей и деятелей искусства Aerocene совмещает в себе скульптуру, состояния движения, жизни и взаимодействия, утверждают его основатели. Для перемещения шаров используется солнечная и тепловая энергия
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Christian Clavadetscher / World Economic Forum
В перерывах между заседаниями гости форума могут посетить пространство смешанной реальности, надев очки от Microsoft Hololens
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Christian Clavadetscher / World Economic Forum
С помощью таких очков можно устраивать голографическое обучение с эффектом присутствия. Партнеры Microsoft - Case Western Reserve University и Cleveland Clinic
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Т. Лысова / Ведомости
Взаимодействие человека и природы подчеркивает скульптура Джона Грейда, размещенная на площадке в конгресс-центре. Это оболочка 140-летнего дерева, которое растет в Норд-Бенде (штат Вашингтон). Она создана автором вместе с группой добровольцев. Всего на такое дерево пошло около тысячи кусочков переработанной древесины
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World Economic Forum / Ciaran McCrickard
Сначала прямо в лесу был сделан слепок из гипса, затем его перенесли в мастерскую и начали обклеивать деревянными брусочками. В создании скульптуры приняли участие 1000 волонтеров. В Давосе каждый может попробовать собрать части дерева таким же способом
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Т. Лысова / Ведомости
В этом году впервые все желающие не уместились в гигантский зал конгресса - ажиотаж у гостей форума вызвало выступление председателя КНР Си Цзиньпина. Даже комната, где шла трансляция из зала с Цзиньпином, была переполнена
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Valeriano Di Domenico / World Economic Forum
Ботинки Каран Джохар, руководителя Dharma Productions в Индии, во время выступления на одной из сессий
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World Economic Forum / Pierre Abensur
У ресепшна в «Лофте» показывают трех роботов по имени Пол. Они умеют рисовать портрет на основе изображения, полученного камерой
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World Economic Forum / Sandra Blaser
Тест робота SARA (расшифровывается как Socially-Aware Robot Assistant)
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World Economic Forum / Pierre Abensur
Еще один робот с женским лицом – София от Hanson Robotics. София может говорить и воспроизводить на лице эмоции
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World Economic Forum / Pierre Abensur
Инсталляция «Moral Machine» от Дубайского музея будущего на выставочной площадке в «Лофте»
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World Economic Forum / Benedikt von Loebell
Культурная программа форума открылась 15 января концертом скрипачки-виртуоза Анне-Софи Муттер, она выступила вместе с музыкантами из своей академии
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Jason Alden / Bloomberg
В этом году в Давосе выпало очень много снега - после или перед встречами и заседаниями можно пофрирайдить
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Simon Dawson / Bloomberg
Некоторые гости не осмеливались добраться до конгресс-центра в деловой обуви и поспешно переобувались у входа
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Michele Limina / Bloomberg
С барами в Давосе тоже не все так просто - часть из них уже забронирована и работает только для VIP-посетителей, следует из надписи на табличке