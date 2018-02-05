Суд арестовал 7,4 млрд рублей на счетах акционера «Возрождения» Денис Абрамов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы арестовал 7,4 млрд руб. на счетах кипрской Minga Management Limited – одного из акционеров банка «Возрождение». Обеспечительные меры были наложены по иску Промсвязьбанка от 25 января 2017 г. Тогда санируемый ЦБ банк потребовал признать недействительными сделки, прошедшие накануне его санации, объяснял представитель Промсвязьбанка: 14 декабря Minga Management продала банку облигации аффилированных с ним компаний.

Вместе с иском Промсвязьбанк подал ходатайство об аресте 7,4 млрд руб. на счетах Minga Management. Банк указал, что ответчик принимает меры по выводу денег за счет оплаты различных сделок. Суд заявление Промсвязьбанка удовлетворил.

Minga Management Limited владеет 2,8% банка «Возрождение», следует из раскрытой банком информации на сайте ЦБ.

Ранее суд арестовал 38,1% обыкновенных акций «Возрождения» по другому иску Промсвязьбанка, который был подан к 10 зарубежным компаниям. Также были арестованы 66,8 млрд руб., находящиеся на счетах этих компаний в филиале «Промсвязьбанк-Кипр».