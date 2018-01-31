Суд арестовал 38,1% акций «Возрождения»

Арест был наложен по иску Промсвязьбанка Сергей Николаев / Ведомости

Арбитражный суд Москвы арестовал 38,1% обыкновенных акций «Возрождения», которыми владеют четыре офшора. Арест был наложен по иску Промсвязьбанка,его банк подал к 10 зарубежным компаниям, среди которых как акционеры самого Промсвязьбанка, так и «Возрождения». Суд также арестовал 66,8 млрд руб., находящиеся на счетах этих компаний в филиале «Промсвязьбанк-Кипр».

Иск Промсвязьбанк подал с требованием признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры банка (Promsvyaz Capital B.V. братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых) продали самому банку за день до введения временной администрации, объяснял представитель банка.

Банк заявил, что взаимосвязанные сделки были совершены между аффилированными лицами по отношению к Промсвязьбанку за один день до опубликования Центробанком решения о санации банка, говорится в определении суда. Истец также поясняет, что по сведениям, полученным из публичных источников в СМИ, в настоящее время бенефициары Promsvyaz Capital B.V. предпринимают активные действия, направленные на отчуждение акций «Возрождения», сказано в определении.

В подобной ситуации истец полагает, что эти обстоятельства, а также действия, направленные на отчуждение акций «Возрождения», и сделки по выводу денежных средств за рубеж свидетельствуют о том, что ответчики могут сделать невозможным или затруднить исполнение судебного акта по взысканию денежных средств, о котором просит Промсвязьбанк. «После отчуждения ликвидного имущества, находящегося в России и принадлежащего им на праве собственности, указанные иностранные компании не смогут исполнить судебный акт российского суда о взыскании с них денежных средств», - говорится в определении суда. Суд счел, что принять обеспечительные меры необходимо.

Промсвязьбанк будет добиваться возврата незаконно выведенных денежных средств всеми предусмотренными законом способами, сообщил его представитель.

Арест и продажа «Возрождения»

Арест части акций «Возрождения» может существенно повлиять на сделку по продаже банка. Ананьевы должны снизить свою долю в «Возрождении» (им принадлежит контроль через Promsvyaz Capital B.V.) минимум до 10% к 18 марта - такое предписание вынес ЦБ после объявления о санации Промсвязьбанка. Ананьевы ищут покупателей на банк, рассказывали два их знакомых, и рассчитывали к середине февраля определиться с кругом потенциальных инвесторов.

«Арестованные акции продать не получится», - констатирует партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Арест явно не поспособствует продаже банка, беспокоится один из знакомых Ананьевых.

«Вопрос в том, кто владеет сейчас этими 38% акций и кто стоит за офшорами. Поскольку иск подан Промсвязьбанком, а в качестве обеспечительной меры выступают акции «Возрождения», то можно предположить, что офшоры так или иначе связаны с Ананьевыми», - говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Как следует из иска, ЦБ пытается таким образом взыскать выведенные денежные средства.

Арест снижает инвестиционную привлекательность акций, так как ограничивает их оборот и усложняет проведение сделки, указывает партнер Saveliev, Batanov & Partners Анастасия Савельева. «Вряд сейчас найдутся заинтересованные инвесторы, желающие купить обремененный актив. Ведь ответчикам придется просить суд заменить предмет ареста, на что суды идут неохотно», – отмечает она.

Алексей Ананьев отказался от комментариев. Связаться с Дмитрием Ананьевым не удалось.