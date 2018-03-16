Сервис Robinhood для торговли акциями без комиссии оценен в $5,6 млрд

Robinhood был основан в 2012 г. выпускниками Стэнфордского университета Владимиром Теневым и Байджу Бхаттом Ben Margot / AP

Стартап Robinhood Markets оценен в $5,6 млрд в ходе нового раунда инвестиций, говорят знакомые с ситуацией люди. Этот сервис позволяет пользователям торговать акциями без комиссии. За год оценка его стоимости увеличилась в четыре раза благодаря росту его популярности среди молодых инвесторов.

Стартап из Кремниевой долины близок к тому, чтобы привлечь $350 млн от группы инвесторов во главе с фондом DST Global Юрия Мильнера, говорят источники. Этот фонд был ведущим инвестором и во время прошлогоднего раунда финансирования Robinhood, по итогам которого стартап был оценен в $1,3 млрд.

Robinhood отказался от комментариев.

Robinhood был основан в 2012 г. выпускниками Стэнфордского университета Владимиром Теневым и Байджу Бхаттом. По их словам, движение Occupy Wall Street в 2011 г. вдохновило их на создание сервиса, который сделает финансовые услуги доступными всем людям, вне зависимости от их дохода.

Сервис начал работать в декабре 2014 г. и пытается привлечь инвесторов, позволяя им, в отличие от брокеров, торговать акциями без комиссии. За последний год число пользователей Robinhood удвоилось и теперь превышает 4 млн. В прошлом году медиана возраста пользователей составляла около 30 лет. Это означает, что у них, вероятно, не так много доступных для инвестирования средств, как у более старших клиентов крупных брокерских контор. Компания надеется, что со временем размер активов ее молодых клиентов увеличится и она сможет продавать им дополнительные услуги. Пока Robinhood сосредоточена на минимизации издержек.

Вопрос в том, удастся ли Robinhood убедить достаточное количество пользователей платить за премиальное обсуживание. Его стоимость начинается от $6 в месяц, и оно позволяет заключать сделки после завершения основной сессии и занимать средства. Также Robinhood зарабатывает проценты за хранение денежных средств на счетах клиентов и на сотрудничестве с маркетмейкерами.

Инвесторы также видят перспективу в том, что Robinhood недавно позволила клиентам торговать биткойнами и другими криптовалютами, говорит один из источников. Торговля цифровыми валютами тоже осуществляется без комиссии.

Перевел Алексей Невельский