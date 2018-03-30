Статья опубликована в № 4537 от 30.03.2018 под заголовком: Микродолжникам станет легче
ЦБ ужесточит требования к микрофинансовым организациям
Мелкие игроки рынка будут объединяться или уходить в тень
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ЦБ ужесточит требования к микрофинансовым организациям – официально выживут только крупные. Мелкие же могут уйти в тень
Ведомости
ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО), заявил директор департамента микрофинансового рынка Илья Кочетков.
Изменить регулирование МФО ЦБ предложил в феврале – снизить максимальный размер выплат, которые МФО могут требовать с должника, сейчас это трехкратный размер займа, к июлю 2020 г. будет полуторакратный. ЦБ хотел бы также ограничить ежедневную процентную ставку к июлю 2019 г. 1%. Новации в регулировании прежде всего ударят по займам до зарплаты (pay-day loans, PDL), поэтому ЦБ хочет создать специальный финансовый продукт – заем на сумму до 10 000 руб. максимум на срок не более 15 дней с максимальным платежом 3000 руб.
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