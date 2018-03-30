Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4537 от 30.03.2018 под заголовком: Микродолжникам станет легче

ЦБ ужесточит требования к микрофинансовым организациям

Мелкие игроки рынка будут объединяться или уходить в тень
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО), заявил директор департамента микрофинансового рынка Илья Кочетков.

Изменить регулирование МФО ЦБ предложил в феврале – снизить максимальный размер выплат, которые МФО могут требовать с должника, сейчас это трехкратный размер займа, к июлю 2020 г. будет полуторакратный. ЦБ хотел бы также ограничить ежедневную процентную ставку к июлю 2019 г. 1%. Новации в регулировании прежде всего ударят по займам до зарплаты (pay-day loans, PDL), поэтому ЦБ хочет создать специальный финансовый продукт – заем на сумму до 10 000 руб. максимум на срок не более 15 дней с максимальным платежом 3000 руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике