Центробанк создает фонд плохих долгов на 1,1 трлн рублей

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Если активов в фонд добавится, регулятор увеличит кредит, уточнил Поздышев Евгений Егоров / Ведомости

Центробанк создаст банк плохих долгов на базе «дочки» проходящего процедуру санации банка «ФК Открытие» – «Траста», сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Банк плохих долгов будет работать не как кредитная организация, а как фонд, добавил он. «В течение 2018 г. мы даже, возможно, предусматриваем сдачу банком лицензии, – продолжил Поздышев. – Нужно будет провести определенные изменения, в том числе в законодательстве».

Банк помимо собственных убытков примет на себя основные убытки других санируемых банков. В основном это будут плохие активы «Рост банка», частично – Промсвязьбанка и санируемоего им АвтоВАЗбанка. Последние передадут «Трасту» плохие и непрофильные активы. Балансы Промсвязьбанка и АвтоВАЗбанка, санацией которого тот занимался, будут разделены, рассказал Поздышев.