ЦБ вольет в капитал Бинбанка 57 млрд рублей

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Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Grigory Dukor / Reuters
Центробанк докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд руб., говорится в сообщении регулятора, – на эти средства он выкупит допэмиссию акций банка. После докапитализации и урегулирования требований Бинбанка к «Рост банку» банк будет соблюдать нормативы достаточности собственных средств с учетом требуемых надбавок, сообщил ЦБ. До 1 апреля 2019 г. Бинбанк будет объединен с «ФК Открытие», указано в сообщении регулятора.
ЦБ забрал на санацию Бинбанк, родственный ему «Рост банк», а также «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк в сентябре прошлого года. Тогда же зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что, по предварительной оценке, с учетом того, что не все активы группы изучены, необходимость в формировании банками группы резервов составляет 250-300 млрд руб. Позже оценка необходимых резервов выросла до 350-370 млрд, следовало из слов Поздышева. И хотя «Рост банк» не входил в группу Бинбанка до санации (его контролировал лично Микаил Шишханов), деятельность банка финансировал Бинбанк – он предоставил ему более 600 млрд руб. через межбанковские кредиты. Шишханов неоднократно заявлял, что планирует передать Бинбанку активы в размере, сопоставимом с требуемыми к формированию резервами (250-350 млрд руб.). В прошлом году он говорил, что к 1 декабря было передано 75% активов. «Я уже практически закончил передачу активов, остались технические детали», – сообщил во вторник Шишханов в ответ на вопросы «Ведомостей».
В начале февраля Михаил Задорнов, возглавивший санируемый «ФК Открытие», заявил, что объединение банков позволит сократить размер требуемых средств для финансового оздоровления, а также сроки продажи банка рынку. «ФК Открытие» объединится с «Трастом», Бинбанком и РГС-банком – решение принято, сообщил он: «Мы составляем график и планы, но это длинная история. Объединенная сеть группы – 950 точек продаж в 70 регионах». «Рост банк» может стать кандидатом на банк плохих долгов.
Какие универмаги и другие здания ЦБ получит вместе с Бинбанком
Андрей Гордеев / Ведомости
Владельцы Бинбанка передают Центробанку активы минимум на 70 млрд руб. В довесок к банкам и пенсионным фондам ЦБ получит офисы, стройки, универмаги (на фото «Добрынинский»), склад и одну из крупнейших в Подмосковье овощебаз. По предварительной оценке ЦБ, Бинбанку и банку «Рост» (его санацией занимался экс-совладелец «Сафмара» и Бинбанка Микаил Шишханов) необходимо дорезервирование в 250–350 млрд руб.
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Яндекс.Панорамы
По этой причине владельцы банков – Шишханов и Михаил Гуцериев – передают ЦБ не заложенные по кредитам активы. В 2015 г. их долги достигали $8 млрд, и многие их активы являются залогом по этим кредитам. «Добрынинский» - часть торгового дома «Ясенево», который владеет еще четырьмя универмагами в Ясеневе (почти 50 000 кв. м, на фото один из них) и другими торговыми площадями в разных районах Москвы
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Андрей Гордеев / Ведомости
Универмаг «Белград» в Орехово-Борисове также перейдет под контроль ЦБ
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Яндекс.Панорамы
Универмаг «Молодежный» рядом с метро «Молодежная». Эти активы были куплены «Сафмаром» у Сергея Гордеева в 2015 г. На тот момент они оценивались в $140–160 млн. Примерно столько же они могут стоить и сегодня, считает гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Впрочем, по его словам, продать их единым лотом крайне сложно
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Андрей Гордеев / Ведомости
Памятник культурного наследия – Мещаниново подворье, расположенное напротив ГУМа в Ветошном переулке, - офисный центр на 10 700 кв. м. Этот объект принадлежит «Рост банку», оздоровлением которого занимается Центробанк. Опрошенные «Ведомостями» консультанты называют этот комплекс наиболее ликвидным активом, который может быть передан ЦБ. Его рыночная стоимость составляет 3,2–4,2 млрд руб., подсчитал партнер Colliers International Станислав Бибик
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Максим Стулов / Ведомости
По подсчетам «Ведомостей», всего бизнесмены передают ЦБ активы на 68,4 млрд руб. без учета компании «Интеко», которую купила у Елены Батуриной группа «Сафмар» и стоимость которой сложно оценить – она не раскрывает данные о кредитах и земельных активах. На фото ЖК «Лайнер», построенный «Интеко»
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Андрей Гордеев / Ведомости
В конце сентября Шишханов рассказывал, что он отдаст ЦБ свои доли в компании «Интеко» и часть «А101 девелопмента», которые специализируются на строительстве жилья в Москве и регионах. На фото ЖК «Садовые кварталы» у метро «Фрунзенская»
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Максим Стулов / Ведомости
ЦБ может получить также и крупнейшую в Подмосковье плодоовощную базу в Долгопрудном - рынок «Вегетта», который, по подсчетам Бибика из Colliers International, может стоить 3,6–4,5 млрд руб.
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kuryanovskoye.ru
«Курьяновское» - крупный офисно-складской комплекс класса С на 155 000 кв. м в Печатниках. Склад – не самый ликвидный актив «Сафмара», говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Его рыночная стоимость может составлять около 4,5 млрд руб., подсчитал руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев. Впрочем, он считает, что, учитывая то, что склад расположен в Москве, а такие объекты интересны инвесторам, новый собственник довольно быстро найдет покупателя на него