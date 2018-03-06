ЦБ вольет в капитал Бинбанка 57 млрд рублей

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина Grigory Dukor / Reuters

Центробанк докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд руб., говорится в сообщении регулятора, – на эти средства он выкупит допэмиссию акций банка. После докапитализации и урегулирования требований Бинбанка к «Рост банку» банк будет соблюдать нормативы достаточности собственных средств с учетом требуемых надбавок, сообщил ЦБ. До 1 апреля 2019 г. Бинбанк будет объединен с «ФК Открытие», указано в сообщении регулятора.

ЦБ забрал на санацию Бинбанк, родственный ему «Рост банк», а также «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк в сентябре прошлого года. Тогда же зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что, по предварительной оценке, с учетом того, что не все активы группы изучены, необходимость в формировании банками группы резервов составляет 250-300 млрд руб. Позже оценка необходимых резервов выросла до 350-370 млрд, следовало из слов Поздышева. И хотя «Рост банк» не входил в группу Бинбанка до санации (его контролировал лично Микаил Шишханов), деятельность банка финансировал Бинбанк – он предоставил ему более 600 млрд руб. через межбанковские кредиты. Шишханов неоднократно заявлял, что планирует передать Бинбанку активы в размере, сопоставимом с требуемыми к формированию резервами (250-350 млрд руб.). В прошлом году он говорил, что к 1 декабря было передано 75% активов. «Я уже практически закончил передачу активов, остались технические детали», – сообщил во вторник Шишханов в ответ на вопросы «Ведомостей».

В начале февраля Михаил Задорнов, возглавивший санируемый «ФК Открытие», заявил, что объединение банков позволит сократить размер требуемых средств для финансового оздоровления, а также сроки продажи банка рынку. «ФК Открытие» объединится с «Трастом», Бинбанком и РГС-банком – решение принято, сообщил он: «Мы составляем график и планы, но это длинная история. Объединенная сеть группы – 950 точек продаж в 70 регионах». «Рост банк» может стать кандидатом на банк плохих долгов.

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